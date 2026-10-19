Șofer rămas încarcerat după un accident violent produs la Iacobeni

Pompierii militarii au intervenit de urgență, luni după-amiază, la Iacobeni, pe drumul spre Vatra Dornei, după o coliziune violentă între un autoturism și o autoutilitară de transport valori.

Echipajul de descarcerare a intervenit în cazul șoferului din autoturism, care era captiv în mașină. Șoferul din autoturism avea picioarele prinse între fiare și s-a intervenit pentru descarcerarea sa. Bărbatul descarcerat acuza leziuni, dar era conștient. El a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În autoutilitara de transport valori erau trei bărbați, toți conștienți și cooperanți, care au refuzat să meargă la spital. La locul accidentului au intervenit pompierii militari, cu două autospeciale dotate cu accesorii pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.