Șofer în arest pentru o alcoolemie spre 3 la mie

Polițiștii au continuat cercetările cu privire la un caz din data de 25 august, când, în comuna Marginea, echipajul de serviciu a oprit șoferul unui autoturism marca Ford care se deplasa în mod haotic.

Încă de atunci a atras atenția alcoolemia mare indicată de aparatul etilotest, 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După cum se știe, însă, proba de la dosar este alcoolemia în sânge.

Iar pe 1 septembrie, polițiștii au primit și rezultatul Buletinului de Analiză Toxicologică emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava, din care a rezultat că inculpatul avea o alcoolemie în sânge de 2,9 la mie proba I, respectiv 2,7 la mie, proba II.

Alcoolemia era deja foarte mare și în scădere, atingând un vârf aproximativ când inculpatul a fost tras pe dreapta.

Având în vedere alcoolemia foarte mare, s-a dispus ca șoferul din Marginea, căruia i-a fost și retras permisul de conducere, să fie reținut în arest 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

El a fost introdus în Centrul de Arest Preventiv Suceava în după-amiaza zilei de 1 septembrie.