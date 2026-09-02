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Șofer în arest pentru o alcoolemie spre 3 la mie

Arestul preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava
Arestul preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava

Polițiștii au continuat cercetările cu privire la un caz din data de 25 august, când, în comuna Marginea, echipajul de serviciu a oprit șoferul unui autoturism marca Ford care se deplasa în mod haotic.

Încă de atunci a atras atenția alcoolemia mare indicată de aparatul etilotest, 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După cum se știe, însă, proba de la dosar este alcoolemia în sânge.

Iar pe 1 septembrie, polițiștii au primit și rezultatul Buletinului de Analiză Toxicologică emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava, din care a rezultat că inculpatul avea o alcoolemie în sânge de 2,9 la mie proba I, respectiv 2,7 la mie, proba II.

Alcoolemia era deja foarte mare și în scădere, atingând un vârf aproximativ când inculpatul a fost tras pe dreapta.

Având în vedere alcoolemia foarte mare, s-a dispus ca șoferul din Marginea, căruia i-a fost și retras permisul de conducere, să fie reținut în arest 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

El a fost introdus în Centrul de Arest Preventiv Suceava în după-amiaza zilei de 1 septembrie.

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