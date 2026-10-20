Șofer de 74 de ani, anchetat de polițiști după ce a acroșat o tânără pe trecerea de pietoni

Un sucevean în vârstă de 74 de ani este cercetat penal de polițiștii de la Biroul Rutier Suceava după ce a fost implicat într-un accident rutier la o trecere de pietoni din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.

Din cercetările ulterioare a rezultat că luni dimineață, în jurul orei 7.00, șoferul în vârstă de 74 de ani, din municipiul Suceava, în timp ce conducea un autoturism VW, pe strada Tineretului, din Burdujeni, aproape de intersecția cu Calea Unirii, nu a oprit și nu a acordat prioritate unei tinere în vârstă de 18 ani, care traversa regulamentar pe marcajul pietonal de la stânga la dreapta având în vedere sensul de deplasare al șoferului.

Impactul a fost aparent ușor, șoferul plecând mai departe, iar tânăra alegând și ea inițial să nu solicite ajutor medical.

Ulterior, tânăra în vârstă de 18 ani s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, unde a fost diagnosticată cu ,,contuzie coloană lombară” și ”contuzie gleznă dreaptă”, în urma accidentului rutier.

Șoferul a fost identificat și el ulterior și verificat cu etilotestul.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.