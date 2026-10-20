Societatea Scriitorilor Bucovineni dă start înscrierilor pentru Premiile literare 2026

Scriitorii bucovineni sunt invitați să intre în cursa pentru Premiile literare ale anului 2026. Societatea Scriitorilor Bucovineni (SSB) a anunțat deschiderea concursului dedicat volumelor publicate în 2025, competiția reunind creații din domenii literare diverse, de la poezie și proză, până la critică, traduceri și publicistică.

Concursul se adresează membrilor SSB care au publicat cărți în cursul anului trecut. Sunt acordate premii la următoarele categorii: poezie, proză, critică și istorie literară, publicistică, ediții, traducere și carte de debut.

Volumele înscrise în competiție pot fi depuse personal sau expediate prin poștă, în perioada 19 octombrie – 15 noiembrie 2026, la următoarea adresă: Biblioteca Bucovinei, str. Mitropoliei nr. 4, Suceava, în atenția poetului Alexandru Ovidiu Vintilă, cu mențiunea „Pentru Premiile SSB – 2026”. Organizatorii precizează că pot participa numai membrii Societății Scriitorilor Bucovineni care au cotizația achitată la zi.

Gala Premiilor SSB, programată în decembrie

Președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, a anunțat că Gala Premiilor din acest an va avea loc, potrivit tradiției, în luna decembrie. Evenimentul reprezintă un prilej de recunoaștere a valorii și diversității creației literare bucovinene, aducând în prim-plan cărțile și autorii care au contribuit la viața culturală a regiunii. Până atunci, scriitorii au la dispoziție aproape o lună pentru a-și înscrie volumele în competiția care va desemna laureații Premiilor literare SSB 2026.