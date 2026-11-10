Religie

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor îngerilor la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor îngerilor la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava
Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor îngerilor la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

„Mulțumește Preasfintei Treimi, Care a făcut toate, cele din cer și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, lumea spirituală, îngerii, veghetorii oamenilor.” Este cel de-al zecelea îndemn al Decalogului la sărbătoarea Sfinților Îngeri, pe care Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, l-a împărtășit duminică, 8 noiembrie 2026, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, în ziua prăznuirii Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri.

Sărbătoarea închinată cetelor îngerești, instituită în secolul al V-lea, în timpul împăratului Arcadius, a coincis în acest an cu Duminica a XXIV-a după Pogorârea Sfântului Duh, în care textul Sfintei Evanghelii aduce în atenție două minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos: vindecarea femeii care suferea de doisprezece ani și învierea fiicei lui Iair.

După închinarea la cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, mare făcător de minuni, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Mixtă „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou”, dirijată de pr. Ionuț-Lucian Tablan-Popescu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. George-Eugen Fediuc, paroh al Parohiei Pojorâta I, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc. Sfinția sa a evidențiat legătura dintre lucrarea Sfinților Arhangheli și minunile relatate în pericopa evanghelică, subliniind că apropierea de Dumnezeu, prin rugăciune și credință, îi oferă omului puterea de a depăși încercările vieții.

„Și ce frumos se întâlnesc cele două sărbători ale zilei acesteia: în cer, îngerii Îl laudă pe Dumnezeu, Izvorul vieții; pe pământ, Hristos arată puterea acestei vieți, ridicând din moarte pe fiica lui Iair. (…) Durerea copilului devine durerea tatălui, iar credința tatălui se transformă în rugăciune pentru copil. Cât de mult avem nevoie astăzi de această credință a părinților! (…) Sfinții Arhangheli ne amintesc că adevărata măreție stă în slujirea lui Dumnezeu, iar Iair ne arată că adevărata iubire se exprimă prin grija pentru celălalt. O familie în care există rugăciune, iertare și dragoste devine un loc în care se oglindește, după puterea omenească, pacea cerului.”

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i-a mulțumit părintelui oaspete pentru predică și a amintit că pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pot fi lecturate cuvintele de învățătură pentru această zi. Întâistătătorul Bisericii de pe acestor meleaguri a prezentat apoi Decalogul la sărbătoarea Sfinților Îngeri,„ care îndeamnă la cinstirea îngerilor, a cetelor fără de trup, căci prin aceasta cinstim atât pe Preasfânta Treime, Care a zidit din nimic aceste duhuri slujitoare, cât și pe cei care, deși sunt mai presus de fire, sunt trimişi de Dumnezeu să slujească oamenilor și să îi apere.”

De asemenea, chiriarhul locului le-a urat La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Arhangheli și îngeri. La final, Înaltpreasfinția Sa a rostit rugăciuni de dezlegare și rugăciuni pentru sănătate trupească și sufletească și i-a binecuvântat cu apă sfințită pe credincioșii care au venit cu multă evlavie să îl cinstească pe sfântul ocrotitor al Cetății Sucevei.

Irina Ursachi

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