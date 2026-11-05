Smiley, Cargo, The Motans și Puya vin la Revelionul Sucevei 2027

Sucevenii vor întâmpina noul an cu o petrecere în aer liber, organizată în centrul orașului de administrația locală. Primarul de Suceava, Vasile Rîmbu, a declarat, miercuri, că în noaptea de Revelion în oraș va avea loc „un spectacol dinamic, conceput pentru toate gusturile și generațiile”.

Startul va fi dat de un DJ local, care va încălzi atmosfera, apoi iubitorii muzicii populare se vor bucura de un spectacol folcloric, realizat de artiști din zonă.

Pe măsură ce anul 2026 se va apropia de final, pe scenă vor urca trupa The Motans, apoi formația rock Cargo, iar la trecerea dintre ani va fi foc de artificii și, la începutul noului an, alături de suceveni și oaspeții lor va fi Smiley. La sărbătoarea Revelionului vor cânta, de asemenea, Puya și Ovi.

Petrecerea va fi în centrul Sucevei și de Ziua Națională a României. Potrivit primarului Rîmbu, pe 1 Decembrie, după aprinderea luminilor în bradul de Crăciun care va fi amplasat în centrul orașului, vor cânta Fuego și The Urs. Zone ornate special de sărbători vor mai fi în fața patinoarului municipal, unde se va organiza un târg de Crăciun, și la Nordic, unde lucrările de amenajare a scuarului se vor finaliza în maximum 4 săptămâni.