Religie

Slujbe religioase dedicate Sfântului Ierarh Nectarie, la biserica Spitalului Vechi din Suceava

Slujbe religioase dedicate Sfântului Ierarh Nectarie, la biserica Spitalului Vechi din Suceava
Slujbe religioase dedicate Sfântului Ierarh Nectarie, la biserica Spitalului Vechi din Suceava

La biserica Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, situată în curtea Spitalului Vechi, vor avea loc mai multe slujbe dedicate Sfântului Ierarh Nectarie.

Credincioșii sunt invitați să participe, în zilele de 8 și 9 noiembrie 2026, la slujbele religioase organizate cu prilejul hramului Bisericii „Izvorul Tămăduirii”, „Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou”, „Sfântul Ierarh Nectarie” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, din cadrul Spitalului Județean Suceava. Evenimentele religioase sunt dedicate în mod special Sfântului Ierarh Nectarie, ale cărui sfinte moaște se află în biserica situată în incinta Spitalului Vechi din Suceava.

Programul slujbelor: Duminică, 8 noiembrie – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: 07:00 – 12:00: Utrenia, Acatist și Sfânta Liturghie; 17:00: Slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Nectarie, ocrotitorul bisericii, oficiată în sobor de preoți; Luni, 9 noiembrie – Sfântul Ierarh Nectarie: 07:00 – 12:00: Utrenia, Acatistul, Aghiazma și Sfânta Liturghie, în sobor de preoți și diaconi; 12:00: Procesiune cu Sfintele Moaște, urmată de agapa frățească; 17:00: Vecernia, Litia și Paraclisul Maicii Domnului.

Organizatorii îi invită pe credincioși să participe la aceste momente de rugăciune și comuniune duhovnicească, pentru a-l cinsti împreună pe Sfântul Ierarh Nectarie și pentru a înălța rugăciuni către Dumnezeu. „Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie se află în Biserica Spitalului Clinic Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou> Suceava, din incinta Spitalului Vechi. Vă invităm cu toată dragostea creștinească ca împreună să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel lăudat întru sfinții Săi”, este mesajul transmis de preotul misionar Constantin Diaconașu.

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