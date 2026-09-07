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Slujbă specială la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni pentru elevii morți în accidentul de la Fântâna Mare

Slujbă specială la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni pentru elevii morți în accidentul de la Fântâna Mare
Slujbă specială la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni pentru elevii morți în accidentul de la Fântâna Mare

O slujbă specială de pomenire se va oficia la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni pentru elevii morți în accidentul de la Fântâna Mare.

Aceasta va avea loc luni, 7 septembrie, cu ocazia deschiderii noului an școlar.

Alex și Rareș, prieteni buni și colegi de clasă, ar fi trebuit să înceapă luni clasa a XI-a, însă nu vor mai ajunge la școală.

Cei doi vor fi conduși pe ultimul drum marți, 8 septembrie.

Directorul adjunct al unității de învățământ a transmis, pe rețelele de socializare, un mesaj de condoleanțe pentru familiile celor doi tineri.

Alexandru Mateiciuc, din Fântâna Mare, de 16 ani, cel care s-ar fi aflat la volanul unui autoturism marca VW Golf 7 Hibrid, respectiv Rareș Mercore, din Rădășeni, tot de 16 ani, au murit sâmbătă dimineață după ce mașina a lovit cu putere un cap de podeț, iar apoi a luat foc.

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