Slujbă specială la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni pentru elevii morți în accidentul de la Fântâna Mare

O slujbă specială de pomenire se va oficia la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni pentru elevii morți în accidentul de la Fântâna Mare.

Aceasta va avea loc luni, 7 septembrie, cu ocazia deschiderii noului an școlar.

Alex și Rareș, prieteni buni și colegi de clasă, ar fi trebuit să înceapă luni clasa a XI-a, însă nu vor mai ajunge la școală.

Cei doi vor fi conduși pe ultimul drum marți, 8 septembrie.

Directorul adjunct al unității de învățământ a transmis, pe rețelele de socializare, un mesaj de condoleanțe pentru familiile celor doi tineri.

Alexandru Mateiciuc, din Fântâna Mare, de 16 ani, cel care s-ar fi aflat la volanul unui autoturism marca VW Golf 7 Hibrid, respectiv Rareș Mercore, din Rădășeni, tot de 16 ani, au murit sâmbătă dimineață după ce mașina a lovit cu putere un cap de podeț, iar apoi a luat foc.