Slujbă de pomenire la Mănăstirea Putna pentru etnicii români din Ucraina căzuți sau dispăruți în război

Peste 400 de etnici români din regiunea Cernăuți, căzuți pe front sau dați dispăruți în războiul din Ucraina, au fost pomeniți sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Mănăstirea Putna. La slujba de parastas au participat familii îndoliate, reprezentanți ai comunității românești din Ucraina și consulul general al României la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu.

Slujba de pomenire în memoria militarilor români din Ucraina care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă sau sunt dați dispăruți în război a fost oficiată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Potrivit datelor transmise de Consulatul General al României la Cernăuți, ceremonia a fost dedicată celor 377 de etnici români căzuți și celor 98 dați dispăruți în război, din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Consiliul Național al Românilor din Ucraina.

Slujba de parastas a fost săvârșită de un sobor de preoți, condus de arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna. La eveniment au luat parte aproximativ 200 de credincioși, familii îndoliate din localitatea Horbova, precum și numeroși membri ai comunității românești de pe ambele părți ale frontierei.

În timpul slujbei, preoții au rostit numele tuturor etnicilor români din regiunea Cernăuți care au căzut pe front sau sunt dați dispăruți în războiul din Ucraina.

Un moment deosebit l-a constituit prezența copiilor din Ansamblul vocal „Armonii Horbovene”, din satul Horbova, Ținutul Herța, regiunea Cernăuți, coordonator artistic Nadiia Prescuri. Aceștia au recitat poezii și au interpretat cântece religioase, aducând un omagiu celor care nu s-au mai întors de pe front și familiilor lor.

Mesaj de solidaritate pentru familiile îndoliate

La ceremonie a participat și Irina-Loredana Stănculescu, consulul general al României la Cernăuți, care a transmis un mesaj de solidaritate și de recunoștință în numele statului român și al său personal.

Diplomatul a subliniat că pierderea militarilor români reprezintă o durere profundă atât pentru comunitatea românească din Ucraina, cât și pentru România, și a transmis familiilor îndoliate că nu sunt singure în suferința lor.

„Pentru comunitatea românească din Ucraina, dar și pentru întreaga Românie, jertfa acestor bărbați, frați, tați și fii este o rană deschisă. Știm că nicio vorbă nu poate alina deplin durerea pierderii. Dar prin această slujbă, prin rugăciunea comună, vă transmitem că nu sunteți singuri”, a afirmat consulul general, potrivit mesajului transmis de Consulatul General al României la Cernăuți.

Irina-Loredana Stănculescu a mulțumit, totodată, reprezentanților așezământului monahal pentru organizarea slujbei de pomenire, evidențiind semnificația acestui gest de solidaritate, recunoștință și neuitare. Pomenirea celor căzuți a fost prezentată drept o formă de cinstire a memoriei eroilor și de sprijin sufletesc pentru familiile care continuă să trăiască durerea pierderii.

Fotografii, candele și flori în memoria celor căzuți

Pe aleea care leagă poarta mănăstirii de intrarea în biserică au fost amplasate panouri cu fotografiile militarilor care și-au pierdut viața în estul Ucrainei. În dreptul acestora au fost aprinse candele și au fost depuse flori, într-un gest de reculegere și omagiu.

Ceremonia de la Mănăstirea Putna a reunit comunitatea în jurul familiilor îndoliate și a păstrat vie memoria celor căzuți sau dispăruți în război, într-un moment de rugăciune pentru odihna sufletelor lor și pentru puterea celor rămași de a merge mai departe.