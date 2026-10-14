Fonduri Europene

SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ – ITAL STYL SRL

SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ – ITAL STYL SRL
SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ – ITAL STYL SRL

SISTEM INTEGRAT PANOURI FOTOVOLTAICE (proiectare, furnizare, montaj și PIF) în cadrul proiectului

„SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID MONTAT PE ACOPERIȘ – ITAL STYL SRL”,

cod SMIS 329221

Finanțat prin Fondul pentru Modernizare

Programul-cheie 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”

Apel PFM/320/PFM_P1/NA – Schema de ajutor de stat OME nr. 355/05.04.2024

Contract de finanțare nr. 1542 din 24.04.2026

Procedură competitivă – Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați FM

(OME nr. 1561/30.10.2024, M.Of. nr. 1133/13.11.2024)

Beneficiar: ITAL STYL SRL, CIF: RO18719344, Volovăț, str. Fabricii nr. 3, județul Suceava, cod poștal 727615, tel. 0733 052 501, email: manager@italstyl.ro; economic@italstyl.ro

Procedură: competitivă

Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț

Contract de livrare (furnizare)

Valoarea estimată: 972.051,06 lei (TVA 21%: 204.130,72 lei; total cu TVA: 1.176.181,78 lei) – conform Notei privind determinarea valorii estimate

Data: 13.10.2026

Termen-limită depunere oferte: 30.10.2026, ora 12:00, la sediul ITAL STYL S.R.L., Volovăț, str. Fabricii nr. 3, jud. Suceava; deschiderea ofertelor: 30.10.2026, ora 13:00

Mod depunere ofertă: în plic închis/sigilat

Mijloace de comunicare: email, poștă

Caietul de sarcini poate fi accesat la următoarea adresă web (URL): https://italstyl.ro/anunturi/sistem-panouri-fotovoltaice/#caiet-de-sarcini

Obiectivul general / Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile prin instalarea unui sistem integrat de panouri fotovoltaice având o putere instalată de 399 KWp, pentru autoconsum, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PINESC și FM – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Montarea unui sistem integrat de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de cca. 399 kWp, pe construcțiile aparținând firmei Ital Styl SRL – termen 18 luni;

2.Reducerea cantității de CO2 cu minim 255t CO2 echiv, prin montarea unui sistem integrat de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de cca. 399kWp, termen 18 luni;

  1. Reducerea consumului propriu de energie electrică cu minim 70%, prin montarea unui sistem integrat de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de cca. 399 kWp, termen 18 luni;

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