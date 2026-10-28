Sinaxar 28 octombrie 2026

Astăzi facem pomenirea Sfinților Mucenici: TERENTIE, NEONILA, soţia lui, şi cei 7 fii ai lor: NITA, SARVIL, IERAX, TEODUL, FOTA, VIL şi EVNICHI din Siria (+ 249)

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Cuvioși: ŞTEFAN Savaitul din Ascalon și ŞTEFAN Savaitul din Damasc, făcătorul de canoane și nepotul Sfântului Ioan Damaschin (+ 794 și + 807)

Și tot în această zi, facem pomenirea Sfântului Ierarh IACHINT de Vicina, primul mitropolit al Ţării Româneşti și a Sfintei Cuvioase TEOFANA Basarab, fiica domnitorului Neagoe Basarab (+ 1372 și + 1396).