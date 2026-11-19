Astăzi facem pomenirea Sfinților Sfințiți Noi Mucenici din Rusia și Ucraina: episcopii: IOASAF de Christopol şi PORFIRIE de Simferopol, arhimandritul GRIGORIE, ieromonahii: GHERASIM, MIHAIL şi PETRU, protoiereii: MIHAIL, IACOV, IOAN, CONSTANTIN SERGHIE DIMITRIE și ALEXANDRU, preoţii: TIMOTEI, IOAN, NICOLAE, DIMITRIE, VLADIMIR, IOAN, SIMEON, ALEXANDRU, IGNATIE, IACOB și IOAN, ierodiaconul VENIAMIN, diaconul ANTONIE, monahul VARTOLOMEU și binecredincioșii creștini: VALENTIN, PETRE, LEONID, TIMOTEI şi VALENTINA, care au pătimit în timpul regimului comunist (+ 1937)

Și tot în această zi facem pomenirea Sfinților Cuvioși: VARLAAM şi IOASAF, prinţul Indiei (secolul al IV-lea).