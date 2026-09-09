Sinaxar 09 septembrie 2026

Astăzi facem pomenirea Sfinţilor şi Drepţilor dumnezeieşti părinţi IOACHIM şi ANA, părinții după trup ai Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria (secolul I î. d. Hr.)

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic SEVERIAN senatorul din Sevastia, care s-a săvârșit în vremea împăratului Liciniu, fiind spânzurat de un zid și având bolovani legați de picioare (+ 315)

Și tot în această zi, facem pomenirea Sfinților Cuvioși: CHIRIAC de la Tazlău și ONUFRIE de la Sihăstria Voronei (+ 1660 și + 1789).