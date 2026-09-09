Religie

Sinaxar 09 septembrie 2026

Sinaxar 09 septembrie 2026
Sinaxar 09 septembrie 2026

Astăzi facem pomenirea Sfinţilor şi Drepţilor dumnezeieşti părinţi IOACHIM şi ANA, părinții după trup ai Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria (secolul I î. d. Hr.)

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic SEVERIAN senatorul din Sevastia, care s-a săvârșit în vremea împăratului Liciniu, fiind spânzurat de un zid și având bolovani legați de picioare (+ 315)

Și tot în această zi, facem pomenirea Sfinților Cuvioși: CHIRIAC de la Tazlău și ONUFRIE de la Sihăstria Voronei (+ 1660 și + 1789).

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