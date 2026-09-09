Simulări în ianuarie și martie pentru elevii de-a VIII-a și a XII-a din județ

Elevii suceveni din clasele a VIII-a și a XII-a vor trece, în acest an școlar, prin două simulări ale examenelor naționale, evaluarea națională și bacalaureat.

Prima, programată pentru luna ianuarie, va fi organizată de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) în condiții similare celor de la examenele naționale, cu variante de subiecte, cerințe structurate asemănător, același timp de lucru etc.

A doua serie de simulări va fi în luna martie, fiind organizată de Ministerul Educației.

Simularea organizată la nivel național de la evaluarea națională este programată între 16 și 18 martie, iar pentru bacalaureat este stabilit intervalul 22 – 25 martie.

Ciprian Anton, inspectorul școlar general, a menționat că în anul școlar trecut au fost organizate trei serii de simulări, însă programul și calendarul acestui an nu permite acest lucru.

„În acest an școlar vom reuși să organizăm o singură simulare județeană și nu două, ca anul trecut, pentru că în luna noiembrie, când am fi vrut să organizăm prima dintre simulări, sunt programate interviurile candidaților pentru posturile de director. Suntem cu toții implicați în acest concurs. S-a mai adus în discuție dacă acea notă poate fi pusă sau nu în catalog. Dar având în vedere că tezele sunt corectate de alți profesori, nu cel de la clasă, nu cred că e cazul”, a menționat Anton.

Pentru simulările județene, IȘJ a primit acceptul Ministerului Educației de a utiliza aplicația națională care scanează lucrările și distribuie aleatoriu lucrările elevilor profesorilor corectori din județ.

Aceste simulări vizează îmbunătățirea performanțelor elevilor, precum și creșterea ratei de promovare la examenele naționale.