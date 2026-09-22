Simulare regională în locul celei județene. Elevi din șase județe vor fi evaluați simultan, în decembrie

Inspectorul școlar general al IȘJ Suceava, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a anunțat o serie de noutăți privind organizarea simulărilor examenelor naționale în acest an școlar.

Acesta a menționat că în acest an școlar simularea județeană a examenelor naționale va fi înlocuită cu una regională, astfel testarea se va desfășura simultan în toate județele din Regiunea Nord-Est (Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui).

Calendarul pentru simularea județeană/regională prevede intervalul 7-9 decembrie 2026.

Tezele elevilor suceveni vor fi corectate de profesori din celelalte județe partenere, garantând o evaluare echidistantă.

Pentru această inițiativă va fi utilizată din nou platforma pusă la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării.

„De asemenea, amintim că simulările oficiale organizate la nivel național de către Ministerul Educației se vor desfășura în luna martie. Prin aceste măsuri, ne dorim o pregătire eficientă a elevilor noștri, o evaluare reală a nivelului de cunoștințe și o mai bună adaptare la rigorile examenelor care îi așteaptă la finalul anului școlar. Mult succes tuturor elevilor și profesorilor în pregătire!”, a mai completat Ciprian Anton.