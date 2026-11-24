Muzeul Național al Bucovinei organizează, în perioada 26–27 noiembrie 2026, Simpozionul „Bucovina – Istorii”, cu două secțiuni: Istorie modernă și contemporană și Restaurare și conservare.

În cadrul secțiunii Istorie modernă și contemporană vor fi susținute 34 de comunicări științifice, reunind cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, specialiști în domeniul arhivistic, profesori și oameni de cultură preocupați de istoria Bucovinei.

La simpozion participă reprezentanți ai unor instituții academice, universitare, de învățământ, arhivistice și muzeale, precum Institutul „Bucovina” al Academiei Române din Rădăuți, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Arhivele Naționale – Filiala Suceava, instituții de învățământ din Cernăuți și Suceava, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Constanța, Complexul Muzeal Național Neamț și Muzeul Național al Bucovinei.

Diversitatea temelor abordate și experiența profesională a participanților oferă prilejul unui dialog științific valoros, menit să aducă în atenție noi perspective asupra trecutului Bucovinei, asupra personalităților sale, a evenimentelor istorice și a evoluțiilor politice, sociale și culturale care au marcat această provincie.

Devenit deja o tradiție, spun organizatorii, simpozionul se desfășoară în format fizic și online și este dedicat Zilei Bucovinei, sărbătorită la 28 noiembrie, dată cu o profundă semnificație istorică, ce marchează Unirea Bucovinei cu România, în anul 1918.

36 de comunicări științifice, la secțiunea Restaurare și conservare

Lucrările secțiunii Restaurare și conservare se vor desfășura la Laboratorul Zonal de Restaurare al Muzeului Național al Bucovinei. Comunicările vor fi susținute în format hibrid și vor reuni specialiști din întreaga țară, oferind un cadru de dialog profesional și de schimb de experiență în domeniul restaurării și conservării bunurilor culturale.

Programul acestei secțiuni cuprinde 36 de comunicări științifice, susținute de restauratori, conservatori și investigatori din Suceava, precum și din alte centre culturale și universitare din: Iași, București, Sibiu, Târgu Mureș, Bârlad, Neamț, Târgoviște, Dolj, Botoșani, Cluj-Napoca și Câmpulung Moldovenesc.

„Prin tematica abordată și participarea specialiștilor din domenii diverse, Simpozionul <Bucovina – Istorii> contribuie la promovarea cercetării istorice și la susținerea eforturilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural, fiind totodată un prilej de întâlnire și dialog profesional, dedicat Bucovinei și valorilor sale. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava”, explică organizatorii simpozionului.

Evenimentul își propune să valorifice experiența acumulată în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil și imobil, să promoveze bunele practici și să consolideze colaborarea între instituțiile de profil.