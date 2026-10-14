Silhouette Day, la Novaoptic. O zi dedicată publicului larg

Clinica Novaoptic organizează astăzi, 14 octombrie 2026, Silhouette Day, o zi dedicată publicului larg, în care este prezentată noua colecție de ochelari Silhouette – vedere și soare. Evenimentul, care va avea loc la sediul Novaoptic din municipiul Suceava, str. Mihai Viteazul nr. 21 (vizavi de Colegiul Național „Petru Rareș”), marchează totodată celebrarea unui parteneriat de 25 de ani între Novaoptic și Silhouette, unul dintre cele mai respectate branduri de eyewear din lume.

Silhouette – lider mondial în design ultraușor și inovație

Fondat în 1964, în Linz, Austria, Silhouette este recunoscut internațional pentru revoluția pe care a adus‑o în industria eyewear prin rame extrem de ușoare, minimaliste și perfect adaptate purtătorului. Inovațiile sale au redefinit standardele de confort:

• Titan Minimal Art, introdus în 1999, cântărește doar 1,8 grame, fiind prima ramă fără șuruburi și fără balamale, devenită un simbol global al minimalismului și confortului.

• Silhouette este singurul producător european de eyewear cu certificare EMAS pentru management de mediu, raportând sustenabilitatea încă din 1996.

De peste 60 de ani, brandul austriac Silhouette redefinește universul eyewear premium, printr-o filosofie în care fiecare detaliu contează, iar greutatea incredibil de mică și confortul inegalabil devin o adevărată semnătură a eleganței.

De la designul minimalist, fără ramă, până la materiale inovatoare și măiestria prelucrării, fiecare creație Silhouette reflectă echilibrul dintre estetică, precizie și confort.

Astăzi, Silhouette înseamnă mai mult decât ochelari. Înseamnă libertatea de a-ți exprima personalitatea, atenția acordată fiecărui detaliu și eleganța care nu are nevoie de artificii pentru a fi remarcată.

În cadrul evenimentului organizat la Novaoptic, invitații au ocazia să descopere universul Silhouette și să exploreze colecții în care inovația austriacă întâlnește stilul individual.

• Titan Minimal Art – New Era (2026): evoluție contemporană a designului iconic, cu linii mai precise, finisaje metalice moderne și lentile optimizate în laboratorul Silhouette din Linz

• Atelier Next (2026): rame premium realizate din aur 23K, carbon, titan și diamante crescute în laborator, expresie a luxului modern și a măiestriei austriece Silhouette.

Parteneriatul Novaoptic – Silhouette: 25 de ani de excelență

Novaoptic este unul dintre cei mai longevivi parteneri Silhouette din România, colaborarea începută acum mai bine de două decenii fiind construită pe valori comune: calitate, inovație, confort vizual și grijă pentru pacient. În tot acest timp, Novaoptic a adus constant în Suceava cele mai noi tehnologii Silhouette, de la rame ultraușoare până la colecțiile premium de lux.

O experiență deschisă publicului

Pe parcursul zilei, la sediul Novaoptic din Suceava, str. Mihai Viteazul nr. 21 (vizavi de Colegiul Național „Petru Rareș”), vizitatorii vor putea:

• explora întreaga colecție Silhouette – ochelari de vedere și soare

• testa diferența reală pe care o oferă o ramă ultraușoară

• primi consultanță personalizată din partea echipelor Novaoptic și United Vision (distribuitor Silhouette în România)

• descoperi noutățile internaționale direct din portofoliul oficial Silhouette

„Silhouette Day este modul nostru de a celebra un brand care a redefinit confortul în purtarea ochelarilor și un parteneriat de 25 de ani”

Dr. Cristina David, directorul Clinicii Novaoptic, a transmis următorul mesaj: „Silhouette Day este modul nostru de a celebra un brand care a redefinit confortul în purtarea ochelarilor și un parteneriat de 25 de ani construit pe încredere și excelență. Suntem onorați să aducem în Suceava cele mai noi colecții Silhouette, direct din inima Austriei.”

Ce este Silhouette?

„Aș vrea să vă invit să vă imaginați un lucru simplu: purtați o pereche de ochelari de dimineața până seara. Vă doriți să vedeți perfect, să vă simțiți confortabil, dar, în același timp, să purtați ceva care vă reprezintă. Ceva care nu vă schimbă personalitatea, ci o pune în valoare. Aceasta este, de fapt, Silhouette.”

„Dar, dincolo de tehnologie și de materiale, cred că adevărata valoare a Silhouette stă în felul în care te face să te simți. În libertatea de mișcare, în confortul pe care îl descoperi pe parcursul unei zile și în eleganța care nu are nevoie să fie ostentativă pentru a fi remarcată.

Iar astăzi, mă bucur că putem aduce această experiență mai aproape de oameni, aici, la Novaoptic. Pentru noi, fiecare întâlnire cu un client este o ocazie de a descoperi nu doar ce i se potrivește, ci și ceea ce îl reprezintă cu adevărat. Pentru că Silhouette nu înseamnă doar să vezi bine. Înseamnă să te simți bine cu ceea ce porți”, a completat dr. Cristina David.