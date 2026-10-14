Silhouette Day la Novaoptic: eleganță, inovație și 25 de ani de parteneriat celebrați la Suceava

Novaoptic a găzduit miercuri, 14 octombrie 2026, Silhouette Day, un eveniment dedicat iubitorilor de eleganță și confort vizual, în cadrul căruia a fost prezentată noua colecție de ochelari Silhouette, de vedere și de soare.

Întâlnirea a marcat totodată 25 de ani de parteneriat între Clinica Novaoptic și renumitul brand austriac, o colaborare construită în timp pe încredere, calitate și preocuparea constantă pentru experiența fiecărui purtător de ochelari.

Evenimentul, desfășurat la sediul Novaoptic din municipiul Suceava, pe strada Mihai Viteazul nr. 21, vizavi de Colegiul Național „Petru Rareș”, a reunit clienți fideli ai clinicii și reprezentanți ai Silhouette, într-o atmosferă plăcută, relaxată și elegantă.

Oaspeții au avut ocazia să descopere noile colecții, să probeze diferite modele, să compare stiluri și să se bucure de momente speciale, surprinse în fotografii. Dincolo de prezentarea noilor produse, Silhouette Day a fost o întâlnire despre stil personal, confort și bucuria de a descoperi o pereche de ochelari care ți se potrivește cu adevărat. La eveniment a fost prezent și reprezentantul Silhouette pe zona Moldovei, Radu Barbieru, de la care clienții Novaoptic au primit informații utile.

Dr. Cristina David, directorul Clinicii Novaoptic

Silhouette – tehnologie de ultimă generație, purtată cu naturalețe

Cu o istorie începută în 1964, la Linz, în Austria, Silhouette și-a construit reputația internațională prin design minimalist, materiale inovatoare și rame ultraușoare, concepute pentru a oferi libertate de mișcare și confort pe tot parcursul zilei.

Un reper al acestei filosofii este modelul Titan Minimal Art, lansat în 1999, o ramă emblematică de numai 1,8 grame, fără șuruburi și fără balamale, care a devenit un simbol al minimalismului și al ingineriei de precizie. În universul Silhouette, tehnologia nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care ochelarii devin o prezență firească, adaptată celui care îi poartă.

Brandul austriac pune accent și pe responsabilitatea față de mediu, integrând sustenabilitatea în filosofia sa de dezvoltare. De peste șase decenii, Silhouette demonstrează că eleganța autentică nu are nevoie de artificii, ci se construiește prin atenția acordată fiecărui detaliu, calitatea materialelor și echilibrul dintre estetică și funcționalitate.

Silhouette Day la Novaoptic: eleganță, inovație și 25 de ani de parteneriat celebrați la Suceava

Colecții noi, între design iconic și lux contemporan

În cadrul Silhouette Day, vizitatorii au putut explora universul colecțiilor de vedere și de soare și au descoperit noutăți care duc mai departe tradiția de inovație a producătorului austriac.

Printre atracțiile prezentate s-au numărat Titan Minimal Art – New Era (2026), o reinterpretare contemporană a designului iconic, cu linii mai precise, finisaje metalice moderne și lentile optimizate în laboratorul Silhouette din Linz.

O altă direcție a fost reprezentată de Atelier Next (2026), o colecție premium care reunește materiale și detalii de excepție, de la aur de 23K și carbon până la titan și diamante crescute în laborator. Sunt creații care ilustrează felul în care măiestria tehnică și viziunea estetică pot transforma ochelarii într-un accesoriu cu identitate proprie.

Cei prezenți au putut proba modelele, observa diferențele de design și simți nemijlocit lejeritatea ramelor. Consultanța personalizată oferită de echipele Novaoptic și United Vision, distribuitorul Silhouette în România, a completat experiența, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi variante adaptate stilului și preferințelor fiecăruia.

Silhouette Day la Novaoptic: eleganță, inovație și 25 de ani de parteneriat celebrați la Suceava

Novaoptic și Silhouette: 25 de ani de încredere și excelență

Un sfert de secol de colaborare înseamnă mai mult decât o relație comercială. Înseamnă consecvență, valori comune și dorința de a aduce constant în atenția publicului produse care îmbină tehnologia cu grija pentru confortul vizual.

Novaoptic se numără printre partenerii cu o colaborare îndelungată cu Silhouette în România, contribuind de-a lungul anilor la apropierea publicului sucevean de inovațiile și colecțiile brandului austriac.

Pentru echipa clinicii, această aniversare a fost și un prilej de a le mulțumi clienților care au ales Novaoptic de-a lungul timpului și care au contribuit la construirea unei relații bazate pe încredere și continuitate. Prezența clienților fideli la eveniment a dat întâlnirii o notă aparte, transformând prezentarea colecțiilor într-un moment de celebrare a unei comunități unite de grija pentru vedere și atenția la detalii.

Silhouette Day la Novaoptic: eleganță, inovație și 25 de ani de parteneriat celebrați la Suceava

Cristina David: „Silhouette nu înseamnă doar să vezi bine. Înseamnă să te simți bine cu ceea ce porți”

Pentru dr. Cristina David, directorul Clinicii Novaoptic, Silhouette Day a reprezentat ocazia de a celebra atât un brand cu o identitate puternică, cât și un parteneriat construit în timp prin încredere și respect reciproc.

„Silhouette Day este modul nostru de a celebra un brand care a redefinit confortul în purtarea ochelarilor și un parteneriat de 25 de ani construit pe încredere și excelență. Suntem onorați să aducem în Suceava cele mai noi colecții Silhouette, direct din inima Austriei”, a transmis dr. Cristina David.

Explicând ce reprezintă Silhouette dincolo de design și tehnologie, aceasta a vorbit despre un lucru pe care fiecare purtător de ochelari îl cunoaște: nevoia de a vedea bine, de a se simți confortabil și, în același timp, de a purta ceva care îi reflectă personalitatea.

„Aș vrea să vă invit să vă imaginați un lucru simplu: purtați o pereche de ochelari de dimineața până seara. Vă doriți să vedeți perfect, să vă simțiți confortabil, dar, în același timp, să purtați ceva care vă reprezintă. Ceva care nu vă schimbă personalitatea, ci o pune în valoare. Aceasta este, de fapt, Silhouette”, a explicat directorul Novaoptic.

Silhouette Day la Novaoptic: eleganță, inovație și 25 de ani de parteneriat celebrați la Suceava

În viziunea sa, valoarea brandului se regăsește mai ales în experiența de zi cu zi a celui care poartă ochelarii: în ușurința cu care uită aproape de prezența lor, în libertatea de mișcare și în eleganța discretă, care nu are nevoie să fie ostentativă pentru a atrage atenția.

„Dar, dincolo de tehnologie și de materiale, cred că adevărata valoare a Silhouette stă în felul în care te face să te simți. În libertatea de mișcare, în confortul pe care îl descoperi pe parcursul unei zile și în eleganța care nu are nevoie să fie ostentativă pentru a fi remarcată”, a subliniat dr. Cristina David.

Această filosofie s-a regăsit și în atmosfera evenimentului de la Novaoptic, unde invitații au putut să probeze ochelari, să descopere noi forme și finisaje, să primească recomandări personalizate și să împărtășească impresii într-un cadru prietenos. Fotografiile realizate pe parcursul zilei au surprins bucuria întâlnirii și interesul pentru colecțiile prezentate.

„Iar astăzi, mă bucur că putem aduce această experiență mai aproape de oameni, aici, la Novaoptic. Pentru noi, fiecare întâlnire cu un client este o ocazie de a descoperi nu doar ce i se potrivește, ci și ceea ce îl reprezintă cu adevărat. Pentru că Silhouette nu înseamnă doar să vezi bine. Înseamnă să te simți bine cu ceea ce porți”, a completat dr. Cristina David.

Silhouette Day la Novaoptic: eleganță, inovație și 25 de ani de parteneriat celebrați la Suceava

O experiență care continuă dincolo de eveniment

Silhouette Day a adus la Novaoptic o colecție nouă de ochelari, dar a oferit și ocazia de a descoperi îndeaproape un univers în care tehnologia austriacă, designul rafinat și confortul se întâlnesc firesc.

La 25 de ani de la începutul parteneriatului, Novaoptic și Silhouette continuă să împărtășească aceeași preocupare pentru calitate și pentru experiența personală a fiecărui purtător de ochelari.

Pentru că o pereche de ochelari aleasă bine nu înseamnă doar vedere, ci și confort, încredere și stil. Iar atunci când designul devine aproape imperceptibil, personalitatea celui care îl poartă rămâne în prim-plan.