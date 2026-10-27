Siguranța copiilor în prim-plan, la Colegiul „Vasile Lovinescu”

„Părinți informați, copii în siguranță” – Împreună pentru binele copiilor noștri! – este titlul activității ce s-a desfășurat chiar înainte de vacanță la Colegiul „Vasile Lovinescu” din municipiul Fălticeni. Întâlnirea care i-a avut în prim-plan pe părinții elevilor de la CVL a fost dedicată unei teme extrem de actuale: siguranța copiilor și prevenirea comportamentelor de risc în rândul adolescenților. Chiar din momentul în care a fost lansată ideea unei astfel de activități, toți cei implicați au dorit ceva diferit, o atmosferă care să-i facă pe părinți și pe invitați să nu se simtă încorsetați, ci liberi să comunice degajat pe tema aleasă. Pregătită de Asociația de Părinți „Generații pentru Generații” (G4G), întâlnirea a însemnat o adevărată desfășurare de forțe cu implicare majoră din partea angajaților Colegiului, pornind de la direcțiune, secretariat, corp profesoral și alți membri ai personalului auxiliar, întrucât își anunțaseră participarea un număr foarte mare de părinți, iar invitații reuniți pentru abordarea temei au fost și ei destul de mulți.

În acest sens în fața celor aproximativ 80 de părinți prezenți la eveniment s-au aflat specialiști din mai multe domenii care au analizat subiectul din diverse puncte de vedere (medical, psihologic, educațional, spiritual și al siguranței școlare). Multiplele teme aduse în discuție (prevenirea consumului de substanțe, dependențele moderne, sănătatea mintală, comunicarea în familie și rolul comunității în sprijinirea tinerilor) au captat interesul celor prezenți în sală, cei mai mulți dintre ei luând contact pentru prima dată cu acest gen de informații. Pe măsură ce invitații abordau, fiecare în parte, tema din perspectiva proprie, întâlnirea a început să se anime, întrucât atmosfera a fost una extrem de relaxată, interesantă și, în același timp, incitând la discuții lejere, lipsite de formalism. Desigur, la aceasta a contribuit și intervenția invitatei speciale, mai precis mama unui tânăr care ani de zile s-a confruntat cu consumul de substanțe interzise. Cu deschidere și sinceritate, femeia a povestit toată experiența sa, a fiului său, dar și a întregii sale familii în lupta, timp de peste 15 ani, cu această cumplită dependență, care, de altfel, i-a și distrus pentru totdeauna sănătatea fizică și mentală a băiatului.

Siguranța copiilor în prim-plan, la Colegiul „Vasile Lovinescu”

Felul în care această femeie a reușit să-și spună povestea a făcut ca limbile celor din sală să se dezlege și astfel să se închege o discuție cu multiple întrebări și cu răspunsuri avizate, venite de la specialiști: Bogdan Onuțu – comisar-șef de poliție – Biroul de siguranță școlară, Anamaria Ciocănel – inspector de poliție – Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalităţii/IPJ Suceava, dr. Mihaela Coman – medic școlar, dr. Anca Murariu – medic psihiatru, Adrian Brădățanu – preot, Florentina Focșineanu – consilier școlar. De asemenea, extrem de importantă a fost și intervenția președintelui Federației Naționale a Părinților „Edupart”, Cătălin Nan, care a participat online și care a abordat tema dependenței de tehnologie cu care se confruntă mulți dintre adolescenți.

„Numărul mare de părinți prezenți la activitatea de la școala noastră este dovada vie că educația și siguranța copiilor reprezintă o responsabilitate comună, dar mai ales că sunt vremuri în care copiii nu au nevoie doar de informații și reguli, ci și de adulți care îi ascultă, îi înțeleg și le sunt alături. Școala și familia, împreună, pot face diferența!”, a precizat profesorul Cristinel-Petrică Acatrinei-Vasiliu, directorul Colegiului „Vasile Lovinescu” din Fălticeni.

Desigur, la reușita întâlnirii au contribuit și sponsorii: CAR Învățământ – Fălticeni, SC Pâine la Larisa SRL – Fălticeni și Florăria „Pastel”.