Şi racheta greblă se făcu!

Sper ca la ora la care deschideți ziarul sau intrați pe site ca să citiți rubrica de față, să avem echipă în Liga Europa. Altfel, e ruşine mare pentru campioana României, deținătoare şi a Cupei, şi a Supercupei. Universitatea Craiova a măturat tot la intern şi bine a făcut, trecuse prea multă vreme, nefiresc de multă, pentru o echipă cu aşa tradiție şi atâția suporteri peste tot prin țară, de când nu mai triumfase în campionat. Dar orgoliul ăsta trebuie să se manifeste şi în Europa, că doar şi la asta are tradiție, să ne amintim Craiova Maxima. Destul că a fost eliminată de bulgari din Liga Campionilor, ar fi prea de tot să fie eliminată şi din Liga Europa de nişte armeni. Căderea dintr-o competiție în alta până la „parterul” numit Liga Conferinței ar fi precum căderea din etaj în etaj a Pisicilor Aristocrate, cu pianul! Păi în Liga Conferinței a ajuns şi o echipă care n-a bătut pe nimeni, Hearts, vicecampioana Scoției, dar măcar aia a întâlnit echipe una şi una. S-a făcut mare dramă că n-a vrut FC Voluntari să amâne etapa, dar se ştie că un meci e mai bun decât orice antrenament, iar victoriile aduc victorii. Până la urmă s-a transmis şi meciul de la Erevan pe o platformă de streaming, sper să fi fost de bun augur.

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Tenis, pâinea de la gură, partea a doua. E al doilea an la rând când americanii privatizează turneul de dublu mixt. Măresc premiile momind vedetele, care se lasă momite cu entuziasm, luându-le pâinea de la gură colegilor de circuit care joacă dublu, oricum pe o fărâmă din ce câştigă „simpliştii”. Errani, câştigătoare anul trecut, le-a bătut obrazul organizatorilor, dar ăştia merg înainte, nu se împiedică de etică în drumul spre sfântul profit. Au găsit o cale de a da mai mulți bani ălora care oricum aveau mulți bani, în detrimentul ălora care trag racheta pe uscat în circuitul de dublu. Au ajuns Siniakova şi britanicul Patten, ambii nr. 1 mondial la dublu, să joace calificări pentru a avea loc pe tablou! Ce mizerie naşte zeul ban, cu concursul, trebuie spus, al jucătorilor şi jucătoarelor de simplu din Top 10. Luați voi tot, mă!