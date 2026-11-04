Și lotul 3 al Drumului Expres Suceava-Siret, în reevaluare dispusă de instanța de judecată

Curtea de Apel București a anulat și rezultatul licitației pentru Lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret, respectiv sectorul Bălcăuți-Siret. Decizia a venit după contestația formulată de asocierea Concelex, a cărei ofertă fusese respinsă în cadrul procedurii de atribuire.

Instanța a admis contestația Concelex atât în privința propriei oferte, cât și a celor clasate pe primele două locuri: asocierea condusă de Far Foundation, declarată câștigătoare, și asocierea condusă de Frasinul.

Compania Națională de Drumuri este obligată să reevalueze cele trei oferte și să întocmească un nou raport al procedurii în termen de 20 de zile de la comunicarea hotărârii definitive a judecătorilor.

Relativ recent, în luna septembrie, instanța a obligat autoritatea contractantă la continuarea procedurii de atribuire şi la reevaluarea ofertelor Concelex SRL, Construcţii Erbaşu SA şi Asocierii Far Foundation, depuse și pentru Lotul 1 şi Lotul 2 al Drumului Expres Suceava-Siret.

Firmele care s-au considerat lezate și au obținut această victorie în instanță au contestat atribuirea din mai multe considerente, pe care mulți constructori din domeniu le-au apreciat drept bazate pe argumente logice.

Așadar, atribuirile privind toate cele trei loturi ale viitorului drum expres Suceava – Siret au fost contestate cu succes în instanță.

Pentru lotul 1 (Suceava – Dărmănești), în lungime de 18,6 km, valoarea ofertată a fost de 2,09 miliarde de lei (fără TVA), iar pentru lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți), în lungime de 24,45 km, valoarea ofertată a fost de 1,63 miliarde de lei (fără TVA).

Lotul 3, Bălcăuți–Siret, are o lungime de aproximativ 12,7 kilometri și o valoare de atribuire anunțată în aprilie de 1,228 miliarde de lei, fără TVA.

Evident că aceste decizii ale instanței, chiar dacă se bazează pe argumente invocate corect, înseamnă și o întârziere efectivă a etapelor proiectului sau, mai direct spus, a momentului în care vom putea circula pe acest mult așteptat drum expres, de la Suceava la Siret.