Și-a salvat bunica în ultima clipă din incendiul izbucnit de la o candelă

O tânără de 30 de ani, din Probota, și-a salvat bunica în ultima clipă dintr-un incendiu care a izbucnit din cauza unei candele.

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, iar bătrâna în vârstă de 88 de ani locuia singură.

La un moment dat, nepoata a ieșit din casa aflată în aceeași curte și a observat un fum negru și dens care ieșea din locuința octogenarei.

Nu a stat pe gânduri și a intrat în casa cuprinsă de flăcări, de unde a reușit să o scoată în timp util pe bunică.

La fața locului au ajuns și o autospecială a pompierilor, dar și un echipaj SMURD.

Focul a mistuit două camere de locuit pe o suprafață de circa 30 de metri pătrați cu tot cu bunurile din interior.

Pagubele se ridică la circa 40.000 de lei, dar, din fericire, nici o persoană nu a avut de suferit.

Pompierii spun că incendiul a plecat de la candela aprinsă care era pe un frigider și care ulterior s-a extins până a distrus practic în totalitate casa bătrânei.

Prin intervenția lor, pompierii au reușit să salveze casa nepoatei.