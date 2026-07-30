Și-a dat foc și a ajuns în stare foarte gravă la spital

Un bărbat în vârstă de 64 de ani a ajuns la spital în stare foarte gravă, cu arsuri de grad 2, 3 și 4 pe aproximativ 90 % suprafața corporală, a anunțat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici. Potrivit medicului, bărbatul și-a dat foc la o stână din Ostra. „A fost preluat în stare gravă de o ambulanță tip B care l-a predat ulterior echipajului tip C de la Suceava, ce fusese trimis la întâlnire. Pacientul a fost stabilizat și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava”, a arătat dr. Teodorovici, subliniind că starea bărbatului ars rămâne în continuare foarte gravă.