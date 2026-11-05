„Sfințenia femeii în textele Sfintei Scripturi” – conferință susținută de părintele profesor Constantin Coman la Rădăuți

Chipurile femeilor bineplăcute lui Dumnezeu, mărturii ale credinței, smereniei și iubirii jertfelnice, precum și frumusețea comuniunii dintre bărbat și femeie în lumina învățăturilor Sfintei Scripturi au fost principalele teme ale unei noi întâlniri duhovnicești organizate de Asociația Preoteselor Sucevene „Sfânta Elisabeta”. În după-amiaza zilei de duminică, 1 noiembrie 2026, Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din municipiul Rădăuți a găzduit Conferința „Sfințenia femeii în textele Sfintei Scripturi”, susținută de pr. prof. dr. Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Cea de-a opta conferință organizată de Asociația Preoteselor Sucevene „Sfânta Elisabeta s-a desfășurat la inițiativa, cu binecuvântarea și sprijinul întâistătătorului eparhei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Media și Comunicare și Protopopiatul Rădăuți.

Întâlnirea, desfășurată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română, a reunit clerici, doamne preotese și credincioși dornici să aprofundeze învățătura biblică despre vocația femeii creștine și chemarea acesteia la sfințenie. În mijlocul celor prezenți s-a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în calitate de delegat al chiriarhului locului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

Evenimentul a debutat cu un cuvânt de bun-venit adresat de doamna preoteasă Mădălina-Aura Buzilă, vicepreședinta Asociației Preoteselor Sucevene „Sfânta Elisabeta” și moderatoarea întâlnirii. Pornind de la întrebarea „Cine v-a învățat prima rugăciune?”, aceasta a evocat rolul mamelor, bunicilor și al celorlalte femei care au sădit în sufletele copiilor primele semințe ale credinței, amintind că multe dintre învățăturile de căpătâi ale vieții au fost primite prin grija și dragostea acestora.

După momentul în care cei prezenți au rostit Rugăciunea Domnească, Corala „Sfânta Elisabeta”, dirijată de doamna preoteasă Ana-Maria Apetroae, a oferit publicului un dar muzical, interpretând troparul Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, o cântare închinată Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, precum și balada Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

În continuare, invitatul special al întâlnirii, părintele profesor Constantin Coman, cunoscut pentru bogata activitate academică, editorială și pastorală, a fost prezentat auditoriului, fiind amintite contribuția sa la aprofundarea studiilor biblice și îndelungata experiență în îndrumarea duhovnicească a credincioșilor.

Pornind de la istoria biblică a mântuirii, invitatul a evidențiat prezența femeii alături de marile personalități masculine ale Vechiului și Noului Testament, evocând exemplele Sarei, Rebecăi, Rahelei, Elisabetei și Anei. O semnificație aparte a fost acordată raportării dintre Eva și Preasfânta Fecioară Maria, cea dintâi fiind asociată căderii neamului omenesc, iar Născătoarea de Dumnezeu, ridicării acestuia prin Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos.

O parte însemnată a conferinței a fost dedicată înțelegerii vocației bărbatului și a femeii în viața de familie, în lumina învățăturilor Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Raportând aceste învățături la provocările societății contemporane, părintele profesor a evidențiat necesitatea redescoperirii firescului vieții creștine și a asumării vocației specifice fiecăruia, așa cum aceasta este înfățișată în Sfânta Scriptură și în Tradiția Bisericii.

Prelegerea a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia participanții au avut prilejul de a intra în dialog cu părintele profesor. La final, în semn de recunoștință și prețuire, invitatul special al acestei zile a primit din partea organizatorilor o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul eparhiei.

Seara a continuat cu un recital de cântări religioase susținut de părintele Vlad Roșu și Raluca Diaconu. Repertoriul a cuprins Polieleul „Robii Domnului”, „Imnul iubirii”, inspirat din capitolul al XIII-lea al Epistolei întâi către Corinteni, precum și cântări închinate Maicii Domnului. Un moment special l-a reprezentat rostirea „Decalogului femeii creștine”, alcătuit de Părintele Arhiepiscop Calinic.

Evenimentul, transmis în direct de către Sectorul Media și Comunicare al Centrului Eparhial Suceava, s-a încheiat cu rugăciune, prin cântarea „Cuvine-se cu adevărat”, închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Irina Ursachi