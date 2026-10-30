Sfântul Mitropolit Dosoftei – cărturar și părinte mult-milostiv în luminarea poporului

Născut în 26 octombrie 1624, de părinții Leontari și Misira, cu rădăcini în Transilvania, călugărit la Mănăstirea Probota, devenit Episcop de Huși în 1658, apoi Episcop de Roman în 1660, iar din 1671 Mitropolit al Moldovei, până în 1686, cu o întrerupere, reținut în Polonia din 1686 până în 1693, Sfântul Mitropolit Dosoftei a fost un om al lui Dumnezeu, uneori aflat înaintea timpului său, din punct de vedere omenesc, care a lucrat, cu smerenie, pricepere și osteneală, în via lui Dumnezeu din Moldova, din neamul românesc, dar și, în ceea ce privește învățătura dogmatică, în Biserica Universală.

Situația internațională

Având o înaltă poziție bisericească și fiind în contact continuu cu elita politică a Moldovei, dar și a țărilor vecine, pentru a înțelege gândirea și demersurile sale, întâi este nevoie să prezentăm pe scurt ce se întâmpla în aceasta parte a Europei în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.

Imperiul Otoman, care domina cu putere Țara Românească și Moldova, schimbând aici domnitorii rapid, se află în epoca sa de maximă expansiune în Europa. În 1683, turcii au ajuns la Viena și, după un asediu de două luni, prin efortul direct al regelui polonez Jan III Sobieski, dar și prin lipsa de combativitate a corpurilor de armată românești pe care le aveau, sunt înfrânți. Consecința înfrângerii a fost că, după 300 de ani de regres, Imperiul Roman de națiune germană, condus de habsburgi, preia inițiativa în lupta pentru teritorii cu Imperiul Otoman.

La începutul secolului următor, turcii vor pune pe tronul Moldovei și Țării Românești domnitori din Fanar, ca semn al lipsei de încredere și al puterii de dominare asupra celor două principate, și vor ajunge stăpânii direcți ai cetății Hotin, între 1711 și 1812.

Bisericește, în Europa Occidentală, reforma dăduse naștere confesiunilor protestante, iar contrareforma încerca să recâștige teren, inclusiv prin extinderea catolicismului spre est, prin uniație.

O viață duhovnicească, închinată lui Dumnezeu și semenilor

Ne putem întreba: cum de a avut Sf. Dosoftei atâta hotărâre și atât curaj să facă trecerea la limba română? Cum a știut să unească binele din tradiția ortodoxă – adevărul conținutului – cu binele formei – traducerea în limba înțeleasă de comunitate, urmând dezvoltarea din Occident, din confesiunile protestante apusene? Cum a avut puterea duhovnicească să implementeze această schimbare uriașă, fără să apară contestări în rândul clericilor, monahilor, laicilor? Chiar dacă schimbarea nu s-a definitivat în vremea lui, ci va mai trece mai mult de jumătate de secol până să fie definitivă, contribuția sa a fost decisivă.

Răspunsul este în propria sa viață duhovnicească, prin care a cunoscut și a împlinit voia lui Dumnezeu.

Ceea ce a tradus a trăit în sufletul său. Iată cum descrie motivația transpunerii Psaltirii în versuri: „Pentr-aceea ni s-au părut smereniii noastre a hi de treabă și de folos de spăsenie (n.n. mântuire) tâlcovania aceștii svinte cărț a Svântului proroc David, carea este plină de rugă și plină de tainele cele mari a lui Dumnezău. Pentr-aceea, cu mult trudă și vreme îndelungată, precum am putut mai frumos, am tâlcuit ș-am scris precum au vrut Dumnezău, să poată trage hirea omului cătră cetitul ei”.

Ion Neculce, în portretul pe care i-l face, surprinde erudiția și viața duhovnicească, inclusiv cununa virtuților, smerenia, neasemuite, și faptul că socotit sfânt de către contemporani:

„Acestu Dosofteiu mitropolit nu era om prostu de felul lui. Și era neam de mazil; prè învățat, multe limbi știè: elinește, lătinește, slovenește și altă adîncă carte și-nvățătură, deplin călugăr și cucernic, și blînd ca un miel. În țara noastră pe-ceasta vreme nu este om ca acela.

După ce l-au dus la Jolfa, îl punè craiul Sobețchie de s-îmbrăca cu hainele cele scumpe și odoarăle mitropoliei țărîi noastre, de făcè liturghii la dzile mari și iordan la Boboteadză, dup-obiceiul țărîi noastre, de să mira craiul și toți domnii leșești și lăuda de frumoasă țărămonia ce are beserica țărîi noastre.

Cantimir-vodă să mîniese pe-cel mitropolit și-i făcusă afurisănie de la patriarhi. Dar nemic de dînsul nu s-au atinsu, că dzic oamenii că-i sfînt, iar de Cantimir vodă s-au atinsu, că l-au găsit legat. Ce nu să știe, dintr-acee pricină au dintr-alte”. (Letopisețul Țării Moldovei, cap. XI)

La Dumnăzeiasca Liturghie, în Cuvânt depreună cătră toată seminția rumânească, scrie: „Din cât S-au îndurat Dumnezău de ne-au dăruit mila Sa, dăruim și noi acmu deodată acest dar limbii rumânești, svânta Liturghie, scoasă pre limba rumânească de pre elienească, de lauda lui Dumenzeu să-nțăleagă toț carii nu-nțăleg sârbește sau elinește”.

În 1683, scrie Patriarhului Ioachim al Moscovei cerând hârtie de tipar și spunându-i că, pentru aceasta, „sfântă cunună vei avea de la Domnul nostru Iisus Hristos pentru neamul Românilor creștini pravoslavnici, mântuindu-i de foamea sufletească și săturându-i cu cuvântul care izvorăște din gura lui Dumnezeu”.

Astfel, chiar și atunci când cerea sprijinul material în afara țării, Sf. Dosoftei nu putea avea vreun gând de renunțare în Biserică la limba și conștiința identității etnice românești, pe care atât de mult le-a ajutat să devină punte către Dumnezeu pentru români.

Voi încheia acest scurt referat cu unul dintre cele 10 puncte despre Sf. Dosoftei, cu care Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a prefațat cartea și simpozionul dedicate împlinirii a 400 de ani de la nașterea sfântului:

„Și-a rostuit viața în mantia scumpă a smereniei, sub care a rodit însutit bunătatea, înțelepciunea, milostenia, dreptatea și iubirea de Dumnezeu și de semeni.”

Arhim. Dosoftei Dijmărescu