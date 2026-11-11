Sfântul Mare Mucenic Mina – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic

Sfântul Mare Mucenic Mina era fiul prefectului (guvernatorului) Eudoxius. Mama sa se numea Eufimia. S-a născut în Niceous (Nakiyos sau Nikiu), în apropiere de Memphis (Egipt), în jurul anului 285. La 11 ani a rămas orfan de tată, iar când a împlinit 14 ani i-a murit și mama. Rămânând orfan de ambii părinți, s-a înrolat în armata imperială. Însă, când Dioclețian a emis primul edict împotriva creștinilor, la 23 februarie 303, Mina a decis să părăsească armata.

Sinaxarul spune că s-ar fi retras în pustie. Părăsind deșertul, s-a dus în orașul Cotyaeum (Cotiani) pentru a mărturisi fără ezitare că este creștin. Însă, când a intrat în arenă, soldații l-au luat și l-au dus înaintea prefectului Pyrrhus, care a poruncit să fie supus chinurilor, dacă nu va apostazia de la credința creștină. Mina a îndurat fără ezitare toate suferințele la care a fost supus. În cele din urmă, văzând cei ce-l chinuiau că nu renunță, i-au tăiat capul.

Trupul mucenicului a fost aruncat în foc, însă nici după trei zile acesta nu a fost atins de flăcări. Așa se face că unii creștini din cetate au cumpărat de la soldații persecutori trupul lui, pe care l-au dăruit Patriarhiei de Alexandria. Moaștele așezate într-o raclă de argint au fost puse spre închinare în Catedrala Patriarhală. Sfârșindu-se persecuțiile, un înger i s-a arătat arhiereului locului, Sfântul Atanasie al Alexandriei, cerându-i apărătorului credinței, cum este cunoscut acest patriarh, să așeze trupul sfântului pe o cămilă și să plece în deșert pentru misiune.

Mergând astfel prin deșert, cămila s-a oprit și a îngenuncheat în apropierea unei fântâni, într-un loc aflat la capătul lacului Mariout, nu departe de Alexandria. Așa stând lucrurile, patriarhul Atanasie cel Mare și cei care îl însoțeau au înțeles că dorința sfântului era aceea de a fi așezat într-o criptă în acel loc. Și s-a făcut întocmai.

Cu timpul, cripta și-a pierdut caracteristicile după care putea fi recunoscută. Pe la începutul secolului al V-lea, un păstor care își păștea turmele în apropierea lacului Mariout a văzut cum un miel bolnav de râie a intrat în apă, după care s-a culcat pe pământ și s-a vindecat imediat. Păstorul, văzând minunea, a făcut tină și a uns cu ea oile bolnave. Toate au scăpat de râie. Vestea s-a răspândit în Nordul Egiptului și în Orientul creștin până la Constantinopol. Mulți bolnavi s-au decis să meargă acolo.

Însăși fiica împăratului Zenon (474-491), care suferea de lepră, și-a pus în gând să meargă în Egipt, la locul minunat. Ajungând acolo, ea s-a spălat cu apă din lacul Mariout. În aceeași noapte, Sfântul Mina i s-a arătat în vis, spunându-i că în acel loc se află mormântul său. Când s-a întors acasă, i-a povestit împăratului. În semn de recunoștință, împăratul a poruncit ca trupul să fie scos din mormânt, iar în cinstea Sfântului Mare Mucenic Mina a dispus construirea unei biserici în care să așeze sfintele moaște. Ba mai mult, împăratul, văzând mulțime multă de bolnavi care venea să se închine la moaștele Sfântului Mina, a dispus construirea în jurul bisericii a mai multor clădiri pentru pelerini, încât în scurt timp a apărut un nou oraș, numit Abu Mena.

Sfântul Mare Mucenic Mina este prăznuit în Biserica Coptă la 24 noiembrie, iar în Bisericile Ortodoxă și Romano-Catolică la 11 noiembrie.

Pe vasele de lut în care pelerinii luau apă tămăduitoare era gravată icoana sfântului, iar deasupra stătea scris: Eulogia tou Agiou Mena – „Binecuvântarea Sfântului Mina”.

În icoanele noastre, Sfântul Mina este zugrăvit ca un bătrân cu barbă (probabil semn al virtuților sale ascetice), îmbrăcat în veșminte militare. El este sfântul care îi ajută pe credincioși să afle lucrurile pierdute sau furate. Doamne, să nu fie între creștini furturi!