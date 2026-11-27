Miercuri, 25 noiembrie 2026, la prăznuirea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina și a Sfântului Mare Mucenic Mercurie, comunitatea Parohiei „Sfânta Ecaterina” din Sfântu Ilie, comuna Șcheia, Protopopiatul Suceava II, și-a cinstit ocrotitoarea spirituală prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ca delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic.

Din soborul slujitor au făcut parte arhim. Serafim Grigoraș, starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” și exarh de zonă, pr. Constantin-Ciprian Blaga, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural, pr. Adrian Popa, consilier eparhial în cadrul Sectorului Colportaj Bisericesc, arhid. Vasile M. Demciuc, consilier eparhial al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură bisericească, alți clerici, ostenitori ai Centrului Eparhial Suceava, precum și preoți din comunitățile parohiale învecinate, alături de gazda evenimentului, pr. Răzvan Cîmpulungeanu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Misiune Pastorală și Actualitate Creștină.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, credincioșii veniți la sărbătoarea hramului având și bucuria de a se închina la cinstitele moaște ale ocrotitoarei sfântului locaș, păstrate aici din anul 2017.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a explicat semnificația inelului pe care pelerinii care ajung la Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” de la poalele Muntelui Sinai îl primesc ca binecuvântare, evocând împrejurările convertirii la creștinism a tinerei mucenițe și vedenia în care aceasta a primit de la Mântuitorul Iisus Hristos inelul, ca semn al logodirii sale duhovnicești cu Mirele ceresc. Pornind de la acest simbol, ierarhul a adus în atenție tema fidelității în relația omului cu Dumnezeu și cu semenii săi.

Preasfinția Sa a arătat că credincioșia față de Dumnezeu se vădește în ascultarea și împlinirea poruncilor Sale, chiar și atunci când acestea vin în contradicție cu duhul lumii, în păstrarea unei vieți de rugăciune și a legăturii cu Biserica nu doar în vreme de necaz, ci și atunci când toate merg bine, precum și în statornicia credinței în mijlocul încercărilor, aducând în atenție exemplul Dreptului Iov.

„Când suntem în situații de criză, în situații excepționale, atunci se verifică adevăratul statut sufletesc al unui om. Sfânta Ecaterina și-a arătat fidelitatea față de Cel Care i-a pus inel pe deget pentru că nu a abdicat de la credința ei. Astăzi nu mai suntem puși în fața acestei alegeri, cel puțin noi, cei de aici. Și cum ne arătăm atunci fidelitatea? De pildă, ascultând de Dumnezeu și împlinindu-I poruncile chiar și atunci când lucrul acesta nu este totdeauna comod sau poate este chiar nepopular.”

Preasfinția Sa a arătat că această ascultare se vede în gesturi simple, precum semnul Sfintei Cruci făcut înaintea mesei, păstrarea postului atunci când ne aflăm între alții, respectarea rânduielii căsătoriei sau renunțarea la răzbunare. Fidelitatea față de Dumnezeu presupune apoi, a continuat ierarhul, statornicie în rugăciune și în legătura cu Biserica nu doar în boală, la examene sau în primejdii, ci și atunci când toate ne merg bine. Ea se vădește, în sfârșit, în păstrarea credinței în mijlocul încercărilor, după pilda Dreptului Iov, care nu L-a părăsit pe Dumnezeu nici după ce și-a pierdut copiii, averea și sănătatea: „Avem tăria să stăm lângă El, cu credința poate mai șubredă, mai firavă, dar nu întru totul ruptă, să stăm alături de El, cum a stat, de pildă, Iov?”

Referindu-se la relațiile dintre oameni, Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a evidențiat importanța recunoștinței față de binefăcători, a disponibilității de a rămâne alături de cei aflați în dificultate, a sincerității, a loialității și a discreției. Credincioșia față de aproapele se manifestă inclusiv prin curajul de a-i semnala, cu dragoste și blândețe, greșelile, prin apărarea bunului său nume și prin păstrarea celor încredințate. „Credincioșia sau fidelitatea față de cineva se arată atunci când îi suntem recunoscători, nu doar imediat după ce ne-a făcut un bine. Să ne aducem aminte de binele acela și mai încolo. […] Fidelitatea față de un semen se mai arată apoi prin a-i sta alături când alții nu-i mai stau alături. Spune Sfânta Scriptură, în Cartea Pildelor lui Solomon: «Prietenul iubește în orice vreme, iar în nenorocire el e ca un frate» (Pildele lui Solomon 17, 17). Și, știți, noi am preluat această idee din Sfânta Scriptură și am spus-o în limbaj simplu, de maximă românească: «Prietenul la nevoie se cunoaște». Acolo se verifică prietenia, fidelitatea, credincioșia.”

Amintind mărturisirea de credință a Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, a Sfântului Mare Mucenic Mercurie și a Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul i-a îndemnat pe cei prezenți să cultive aceste virtuți în împrejurările concrete ale vieții cotidiene, având ca temei însăși credincioșia lui Dumnezeu față de om. „Sfânta Ecaterina a primit un inel, semn al fidelității. Cel dintâi care este fidel nouă, credincios nouă, care Își ține cuvântul Lui dat nouă, este Dumnezeu. El nu ne trădează niciodată. El nu ne uită niciodată, chiar și când Îl uităm noi pe El. El Își aduce aminte de noi. Și face asta pentru că ne iubește.”

La încheierea slujbei, părintele paroh Răzvan Cîmpulungeanu a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântarea acordată, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul pentru slujire și purtarea de grijă față de comunitatea parohială, părinților din sobor, celor care au oferit răspunsurile liturgice, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea sărbătorii. Evocând cei unsprezece ani de împreună-slujire cu membrii comunității, părintele a evidențiat importanța continuității lucrării duhovnicești încredințate ocrotirii Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina.

„Aducem puținul nostru înaintea multului lui Dumnezeu și acest puțin al nostru, să știți, așa cum simțiți de fiecare dată când pășiți pragul bisericii, se transformă în mult atunci când are nu doar temelie, ci continuitate în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, această mulțumire către Preabunul Dumnezeu să fie, din partea noastră, o continuare a rugăciunii de astăzi, iar prezența Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina în viața fiecăruia dintre noi să fie simțită pe măsura râvnei și a dragostei cu care știm să ascultăm glasul ei și să fim atenți la lucrarea ei.”

În semn de recunoștință și prețuire, părintele paroh i-a oferit ierarhului, din partea comunității, un stilou, amintind de responsabilitatea pe care o presupun deciziile asumate în activitatea administrativă a Bisericii și exprimându-și dorința ca acest dar să îi amintească de lucrarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina.

Un loc aparte în intervenția părintelui paroh l-a ocupat Centrul Social „Sfinții Martiri Brâncoveni”, edificiu aflat în curs de amenajare, realizat cu sprijinul credincioșilor. Părintele le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la edificarea acestuia și a vorbit despre destinația sa, subliniind că, pe lângă activitățile sociale, aici vor putea fi organizate întâlniri menite să contribuie la formarea duhovnicească a membrilor comunității. „Să știți că nu l-am construit doar ca să intrăm în el și să servim masa, ci l-am construit, cu ajutorul lui Dumnezeu, sub ocrotirea Sfintei Ecaterina și a Sfinților Martiri Brâncoveni, pentru a ne îmbunătăți și a ne hrăni și sufletul, sau mai ales sufletul.”

Pr. Ștefan MIHALCEA