De Ziua Bucovinei, Grădinița „Floare de Colț” din Câmpulung Moldovenesc a organizat o șezătoare la Muzeul Arta Lemnului, reunind preșcolari, frați și surori, foști elevi și copii invitați de la școlile din oraș.

Prin această activitate, coordonată de cadrele didactice Ana-Maria Coca-Antoneac și Denisa Iliesi, s-a dorit apropierea copiilor de tradițiile locale și cultivarea sentimentului de apartenență la comunitate.

”Mulțumim Muzeului Arta Lemnului pentru găzduire, părinților pentru deschidere, sprijin și colaborare, iar artistei Elisa Hechelciuc pentru permisiunea de a folosi melodia sa”, au spus organizatorii evenimentului ”Șezătoarea satului – o comunitate unită prin tradiție”.