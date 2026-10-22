Serviciul de distribuție a gazelor naturale, sistat vineri pe trei străzi din municipiul Suceava

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat vineri, 23 octombrie, pe trei străzi din municipiul Suceava. Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, între orele 8:30-14:30, pe următoarele străzi: Narciselor (parțial), Dimitrie Cantemir (parțial), George Enescu (parțial).

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit) sau 0265.200.928.