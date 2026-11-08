Service-urile auto neautorizate, o bombă cu ceas

Service-urile auto neautorizate reprezintă o bombă cu ceas. Lucrările efectuate în aceste locuri pot avea repercusiuni în timp, mai exact pe șosele, acolo unde ajung mașinile care au fost reparate în aceste service-uri.

Într-adevăr, există tentația unor prețuri mai mici, un aspect deloc de neglijat, mai ales în actualul context economic, dar siguranța ar trebui să fie cea care să fie prioritară.

Iar practica unor service-uri încropite prin garaje sau în diferite spații neautorizate este una larg răspândită, nu doar în județul Suceava, ci și în toată țara.

Pe această linie se înscrie și acțiunea derulată acum câteva zile sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român și ai Gărzii Naționale de Mediu, care au descins la trei astfel de unități de reparații ale autovehiculelor din județul Călărași.

La finalul perchezițiilor, trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore și s-au ales cu dosare penale pentru comiterea infracțiunilor de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și eliminare, deținere ori păstrare a deșeurilor în afara spațiilor autorizate.

Și în județul Suceava a existat o acțiune similară în primăvara acestui an, iar deșeuri periculoase, cum ar fi ulei uzat de motor, au fost găsite depozitate într-un mod care contravine legislației sau chiar, mai grav, deversate în locuri nepermise.

Cu alte cuvinte, astfel de service-uri sunt un atentat atât la viața conducătorilor auto, dar și la adresa mediului înconjurător.

În acest context, polițiștii le recomandă cetățenilor să acorde o atenție deosebită alegerii unităților în care își efectuează reparațiile autovehiculelor și să se asigure că acestea sunt autorizate să desfășoare astfel de activități.

”Apelarea la service-uri neautorizate poate pune în pericol siguranța conducătorilor auto și a celorlalți participanți la trafic, întrucât nu există garanția respectării standardelor tehnice și a condițiilor legale privind efectuarea reparațiilor.

O intervenție realizată necorespunzător asupra unui autovehicul poate avea consecințe grave atât asupra siguranței rutiere, cât și asupra vieții și integrității persoanelor”, au transmis reprezentanții IPJ Suceava.