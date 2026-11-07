Seria pozitivă a Cetății s-a încheiat la Bistrița

După opt meciuri fără înfrângere, Cetatea a pierdut cu 3-1 partida din deplasare cu Gloria Bistrița, din cadrul etapei a XIII-a a Ligii a II-a. Sucevenii au avut o evoluție sub nivelul cu care ne-au obișnuit, astfel că victoria ardelenilor nu poate fi pusă la îndoială. De altfel, primele 60 de minute ale întâlnirii au aparținut gazdelor, care au reușit să străpungă firava apărare suceveană prin Lupu, în minutul 13 și Bradu, în minutele 42 și 48.

Cetatea a dat semne de viață abia în ultima parte a întâlnirii, atunci când Tucaliuc a izbutit să marcheze golul de onoare, în minutul 75, din lovitură liberă de la 17 metri.

Cetatea Suceava: Al. Micu – Cimbru, Vișinar, Burdeț (Tucaliuc 46), Vl. Ilie – Golofca (Kyrychenko 56), L. Fulop (I. Marian 56), Rub. Sumanariu, Aftanache (Cerlincă 46) – Ferhaoui, Răducan (Murariu 77).

Foto: Agenția Manifest.