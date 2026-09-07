Odată cu primele seri de toamnă, o ieșire la film devine un plan bun pentru tine și cei dragi. La Iulius Mall Suceava, programul de săptămâna aceasta aduce două povești pe marele ecran din parc: miercuri rulează „Deadpool & Wolverine”, pentru cei care preferă acțiunea și umorul, iar duminică, „Paddington în Peru” pornește într-o aventură potrivită pentru toți membrii familiei.

Participarea la proiecții este gratuită. Iar marțea vine cu oferte speciale și un minimaraton „Harry Potter” pentru cinefili.

Pe 8 septembrie ai încă un motiv să faci o oprire la Iulius Mall Suceava pentru că Marțea Moca îți aduce oferte speciale la Mesopotamia, Auchan, Cartofisserie, :yumm, Noodle Pack și Bubble Pop. În plus, biletul la Cinema City la proiecțiile 2D este 21,90 lei. Iar fanii Harry Potter sunt așteptați la un minimaraton special ce include proiecțiile „Harry Potter și Piatra Filozofală” și „Camera Secretelor”. Nu uita: achizițiile îți sunt răsplătite în aplicația Fidelity cu puncte duble, iar pentru fiecare 300 de lei cheltuiți primești un voucher în valoare de 50 de lei.

Seri de toamnă cu filme la Iulius Mall Suceava: „Deadpool & Wolverine” și „Paddington în Peru”, pe marele ecran din parc

Serile de toamnă continuă în fața marelui ecran pentru că miercurea aceasta, de la ora 19.00, Deadpool și Wolverine pornesc într-o aventură care combină acțiunea și umorul.

Pe ecranul din parcul Iulius Mall, Wade Wilson, interpretat de Ryan Reynolds, este scos din viața sa liniștită atunci când află că universul său este amenințat cu distrugerea.

Duminică, de la ora 19.00, atmosfera se schimbă complet pentru că toată familia este invitată să urmărească „Paddington în Peru”.

De această dată, Paddington și familia Brown călătoresc în Peru pentru a o vizita pe mătușa Lucy, însă descoperă că aceasta a dispărut.

Petrece timp alături de cei dragi, la Iulius Mall Suceava!