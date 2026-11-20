Polițiștii de la Secția Rurală Marginea au descins în control, joi, în piața din localitate, confiscând aproape 100 de articole vestimentare, toate scoase la vânzare de o femeie în vârstă de 62 de ani, cu domiciliul în Vrancea.

Șepci, căciuli, șosete și lenjerie intimă au fost confiscate pentru că purtau mărci de renume, printre care ”Adidas” sau ”Nike”, toate fără certificate de conformitate, deci contrafăcute.

Pe lângă confiscarea întregii cantități, polițiștii de la Marginea au deschis și dosar penal pentru „punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”.