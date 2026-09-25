Seniorii și juniorii de la rugby au meciuri importante în acest weekend, la baza Unirea

Va fi un final de săptămână animat la baza Unirea din Suceava, atât echipa de seniori CSM Bucovina Suceava, cât și juniorii I de la LPS Suceava având programate partide pe propriul teren.

Un public cât mai numeros este așteptat la cele două partide care se anunță spectaculoase.

Primul meci are loc sâmbătă, de la ora 13.00, CSM Bucovina Suceava întâlnind RC Bârlad, în cadrul Diviziei Naționale de Rugby. Ai noștri se află încă în căutarea unei prime victorii în noul sezon.

Antrenorul Marcel Crețuleac are încredere că Suceava va face un meci foarte bun, deși, din păcate, din nou lotul este departe de cel ideal. Suprapunerea cu meciul echipei de la juniori I face ca mulți dintre tinerii de mare perspectivă să nu poată juca și la seniori. Cinci jucători de la RC Gura Humorului vor fi în acest meci în teren, pentru CSM Bucovina Suceava, în baza protocolului dintre cele două cluburi.

Un meci poate și mai spectaculos va avea loc duminică, 27 septembrie, când, de la ora 11.00, juniorii I de la LPS Suceava joacă în debutul noului campionat cu CSU Cluj.

Tinerii elevi ai lui Codrin Prorociuc vor începe cu acest meci un sezon greu, destul de lung, însă au obiectivul de a fi din nou cât mai sus, după un sezon trecut mai puțin reușit, dar după două titluri recente de campioni naționali.