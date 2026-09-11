Senatorul Virgiliu Vlăescu îi solicită premierului interimar Ilie Bolojan să spună ce priorități are România pentru bugetul UE 2028-2034

Senatorul AUR de Suceava Virgiliu Vlăescu îi solicită premierului interimar Ilie Bolojan să prezinte prioritățile României în negocierile pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034.

„Comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, avertizează că reducerile aplicate viitorului buget pe termen lung al Uniunii Europene ar putea afecta tocmai domeniile pe care Bruxelles-ul vrea să le consolideze, respectiv competitivitatea, apărarea și securitatea. Se preconizează reduceri drastice ale propunerii Comisiei Europene pentru bugetul UE din perioada 2028-2034”, a precizat Virgiliu Vlăescu. El a arătat că pentru următorul Cadru financiar multianual (CFM), Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro. Senatorul USR a spus că dacă bugetul va fi redus substanțial, statele membre vor încerca cel mai probabil să protejeze domeniile pe care le consideră prioritare.

„Spania se opune reducerii propunerii Comisiei și dorește păstrarea nivelului de ambiție în ceea ce privește fondurile de coeziune, agricultura și pescuitul. Ministrul german pentru Afaceri Europene, Gunther Krichbaum, a declarat că situația bugetară a Germaniei, ritmul slab de creștere economică și presiunile asupra industriei germane orientate către exporturi, inclusiv cele generate de China și de tarifele administrației Donald Trump, nu permit susținerea propunerii Comisiei în forma actuală”, a afirmat Vlăescu.

El a mai spus că negocierile privind următorul Cadru financiar multianual al UE vizează perioada 2028-2034 și se anunță dificile, în condițiile în care statele membre trebuie să stabilească atât dimensiunea bugetului, cât și modul de repartizare a fondurilor între priorități precum agricultura, coeziunea, competitivitatea, apărarea și securitatea. Virgiliu Vlăescu atrage atenția că România nu a exprimat un punct de vedere față de prioritățile bugetului multianual 2028-2034 al Uniunii Europene.

„În timp ce alte țări europene sunt în febra negocierilor, România pare amorțită în gestionarea problemelor interne și scumpirilor de tot felul”, spune senatorul AUR de Suceava. În final el l-a întrebat pe Ilie Bolojan dacă „se bate cineva pentru România la Bruxelles” și i-a solicitat acestuia să spună ce sume va obține România în bugetul multianual 2028-2034 al UE și care sunt prioritățile pentru investiții.