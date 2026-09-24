Senatorul Ioan Stan acuză jocuri politice din jurul noii nominalizări de premier

Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, a susținut, miercuri, o declarație politică în ședința Senatului, pe tema evoluțiilor recente de pe scena politică din România, în contextul noii nominalizări pentru funcția de prim-ministru. Parlamentarul sucevean a adus în discuție comportamentul partidelor de dreapta în urma desemnării lui Mureșan de către președintele țării, criticând lipsa unui program clar de guvernare după mai bine de patru luni de interimat.

În intervenția sa, Ioan Stan a subliniat contradicțiile din tabăra formațiunilor politice care îl susțin pe premierul desemnat. Senatorul a evidențiat că, deși oficialii acestor partide s-au declarat luați prin surprindere de decizia șefului statului, pe care unii au catalogat-o drept un „act ostil”, președintele a argumentat că desemnarea s-a bazat pe numărul de voturi obținute în cadrul consultărilor oficiale.

De asemenea, Stan a vorbit despre schimbările rapide de atitudine din ultimele două săptămâni, când premierul desemnat a trecut de la o respingere categorică a colaborării cu PSD la recunoașterea, din partea liderilor care îl susțin, că „o înțelegere cu fostul partener de guvernare” reprezintă varianta cea mai sigură pentru asigurarea unei majorități.

Reprezentantul PSD de Suceava a criticat ceea ce a numit „duplicitatea și lipsa de respect față de eventualii parteneri politici”, arătând că negocierile actuale par să se concentreze mai degrabă pe împărțirea funcțiilor decât pe soluții reale pentru populație. Acesta a menționat că liderii politici vizați încearcă în prezent să își rectifice afirmațiile anterioare prin declarații menite „să dreagă busuiocul”, după cum afirmă o expresie populară.

Principala nemulțumire exprimată de senatorul social-democrat vizează absența unui plan economic și fiscal concret din partea partidelor de dreapta, la patru luni și jumătate de la demiterea fostului executiv. Ioan Stan a subliniat că agenda publică ar trebui să prioritizeze redresarea economică, măsurile de protejare a puterii de cumpărare, susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă.

În plus, parlamentarul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea continuării politicilor de austeritate promovate de cabinetul Bolojan, politici care, în opinia sa, au constituit motivul principal al demiterii cabinetului precedent. Ioan Stan a mai afirmat că actualele mesaje din spațiul public nu oferă certitudini cu privire la o schimbare de direcție guvernamentală, motiv pentru care poziția grupului parlamentar al PSD va fi reflectată prin votul ce urmează să fie acordat în Parlament, susținând că parlamentarii partidului vor vota „ca întotdeauna, pentru români”.