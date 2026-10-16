Senatorul AUR Virgiliu Vlăescu solicită conducerii Guvernului să spună cine răspunde în cazul „afacerii păguboase” privind vânzarea șantierului naval Mangalia

Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, solicită Guvernului să prezinte soluții pentru protejarea navelor comerciale care navighează în apropierea României și să clarifice cine răspunde pentru „afacerea păguboasă” pentru statul român în cazul vânzării Șantierului Naval Mangalia. Într-o interpelare adresată actualului premier interimar, Ilie Bolojan, Virgiliu Vlăescu atrage atenția asupra intensificării incidentelor din Marea Neagră, unde mai multe nave comerciale au fost lovite în apropierea României și Bulgariei. Potrivit acestuia, situația arată o extindere a conflictului ruso-ucrainean în plan economic, cu posibile consecințe asupra transportului maritim și a exporturilor de cereale ale Ucrainei.

Virgiliu Vlăescu susține că atacurile asupra navelor comerciale urmăresc să descurajeze utilizarea rutelor maritime din apropierea coastelor României și Bulgariei. În opinia sa, multiplicarea acestor incidente poate afecta activitatea economică din regiune și poate pune în pericol vieți omenești.

Senatorul AUR amintește și incidentul din Portul Constanța, de la începutul lunii iunie, când drona maritimă Sargan 6000, despre care afirmă că era încărcată cu aproximativ 500 de kilograme de explozibil, a pătruns în port și a fost blocată într-un baraj antipoluare, în apropierea unor instalații Oil Terminal și a danei 76. El atrage atenția asupra riscurilor pe care astfel de incidente le pot reprezenta pentru infrastructura strategică și pentru siguranța navigației.

În aceeași interpelare, Virgiliu Vlăescu prezintă și situația Șantierului Naval Mangalia și achiziția de nave militare prin programul european SAFE. Senatorul AUR critică perspectiva în care România ar urma să contracteze împrumuturi pentru achiziția a patru nave militare, în timp ce capacitatea șantierului de la Mangalia, unde statul român deține 51% din acțiuni, este pusă în discuție.

Virgiliu Vlăescu a amintit că, în 2018, grupul olandez Damen a preluat participația majoritară deținută anterior de compania sud-coreeană Daewoo la șantierul naval. Potrivit informațiilor prezentate de senator, Daewoo ar fi investit 53 de milioane de dolari pentru preluarea pachetului de acțiuni, iar Damen a plătit aproximativ 26 de milioane de dolari pentru a-l prelua. „Damen a preluat participația majoritară și a cedat ulterior operarea/managementul, statul român deținând 51% din acțiuni, iar Damen 49%. Grupul german Rheinmetall a cumpărat în octombrie 2026 activele șantierului naval pentru suma exactă de 138.034.320,47 euro cel mai probabil pentru a vinde patru nave României cu 900.000 euro, împrumut pe care copiii noștri îl vor plăti în rate ani de-a rândul. Când s-a vândut la olandezi, Ministrul Economiei era Dănuț Andrușcă, iar premier era Viorica Dăncilă”, a arătat Vlăescu.

În final, el solicită conducerii Guvernului să-i spună în câți ani copiii românilor vor plăti acest împrumut de 900.000 euro și cine răspunde pentru această „afacere păguboasă” a Statului Român.