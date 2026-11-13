Senatorul AUR Virgiliu Vlăescu îi solicită premierului Luca Niculescu să anunțe ce soluții are pentru reducerea prețului la gaze

Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, îi solicită premierului României, Luca Niculescu, să anunțe ce soluții are pentru reducerea prețului la gaze. Asta în condițiile în care, spune Virgiliu Vlăescu, legislația în vigoare prevede că liberalizarea completă a pieței gazelor va avea loc la 1 aprilie 2027.

„O liberalizare a prețului la gaze ar însemna o dublare a facturii pentru consumatorii casnici. De asemenea, supraimpozitarea făcută de guvernul precedent, inflația foarte mare și prețurile energiei și carburanților ne arată că populația nu poate suporta și o dublare a facturilor la gaze. Perioada decembrie 2026 – martie 2027 este perioada cea mai grea pentru România, pentru că atunci sunt cele mai scăzute temperaturi, este cererea cea mai mare de gaze, iar în depozite mai este o cantitate redusă de gaze care poate fi adusă în piață. Cantitatea de gaze naturale care este produsă în România este mai mică decât cantitatea consumată, de unde rezultă că ne bazăm pe importuri”, a spus Virgiliu Vlăescu într-o interpelare transmisă premierului Luca Niculescu.

Senatorul AUR mai precizează că, în prezent, prețul gazelor vândute de producători către furnizori pentru consumul populației este plafonat la 110 lei (21 de euro) pe MWh, până la 31 martie 2027.

Vlăescu a amintit că facturile la gaze au fost cu circa 30% mai mari în luna ianuarie 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar consumul pentru luna ianuarie 2026 a fost acoperit în special din importuri, care au venit cu preţuri de până la 40% mai mari.

El a mai arătat că potrivit calculelor incluse în analiza de specialitate, în apartamentele izolate, majorarea la factura de gaze a oscilat între 100 de lei şi 200 de lei, în timp ce în locuinţele neizolate sau în case, creşterea a fost cuprinsă între 200 de lei şi 400 de lei în luna ianuarie 2026. În aceste condiții, Virgiliu Vlăescu l-a întrebat pe premierul Luca Niculescu cum va folosi informațiile din piață din anul 2026 pentru a preîntâmpina o majorare a prețurilor pentru populație în 2027.