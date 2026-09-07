Senatorul AUR Virgiliu Vlăescu îi solicită premierului Bolojan să spună când vor fi trași la răspundere vinovații de ratarea marilor de investiții prin PNRR

Senatorul AUR de Suceava Virgiliu Vlăescu i-a transmis o interpelare premierului interimar Ilie Bolojan, prin care îi reproșează modul în care România a gestionat Planul Național de Redresare și Reziliență. Virgiliu Vlăescu a cerut să i se spună „la ce dată vor fi trași la răspundere vinovații pentru ratarea marilor proiecte de investiții”, adăugând că „demisia dumneavoastră ar fi un bun început”. Vlăescu susține că, din suma de aproximativ 29,2 miliarde de euro aprobată pentru România în 2021, valoarea PNRR a fost ulterior redusă, în urma renegocierilor cu Comisia Europeană, la aproximativ 20-21 de miliarde de euro, iar unele dintre proiectele importante pentru dezvoltarea României au fost eliminate sau diminuate.

Printre proiectele și domeniile despre care senatorul AUR afirmă că au fost afectate se numără dezvoltarea unui plan național de irigații, construirea celor opt spitale regionale, infrastructura rutieră și investițiile în energie și digitalizare. În ceea ce privește județul Suceava, Virgiliu Vlăescu reclamă faptul că autostrada Bacău–Pașcani–Suceava–Siret nu a fost inclusă în PNRR, considerând că acest lucru reprezintă o ratare în ceea ce privește marile proiecte de infrastructură.

Senatorul a criticat și rezultatele obținute de România în domeniul stocării energiei. Senatorul AUR a criticat, de asemenea, situația digitalizării și a invocat blocajele legate de Registrul Proprietăților din România, precum și lipsa unor progrese relevante la nivelul comunelor. Un alt subiect abordat îl reprezintă reforma pensiilor speciale și jaloanele PNRR. Virgiliu Vlăescu a făcut referire la observațiile Comisiei Europene privind situația fiscală a României și la jalonul 215, despre care afirmă că a fost considerat „neîndeplinit integral”. Senatorul AUR de Suceava susține că modificările legislative adoptate pentru anumite categorii de pensii de serviciu nu ar avea un impact semnificativ asupra cheltuielilor cu pensiile speciale și afirmă că există inclusiv suspiciuni că unele propuneri legislative ar fi fost formulate astfel încât să nu poată trece de controlul de constituționalitate.

În finalul, Virgiliu Vlăescu a acuzat guvernarea PNL-PSD-USR-UDMR de un eșec major în ceea ce privește planificarea și implementarea unor proiecte majore de dezvoltare. „Nu suntem capabili nici să identificăm nevoile majore ale României și nici să ne ținem de un proiect, de un plan de dezvoltare, iar guvernarea PNL-PSD-USR-UDMR a eșuat”, a afirmat senatorul AUR. Parlamentarul sucevean i-a cerut premierului interimar să precizeze când vor fi identificați și trași la răspundere cei pe care îi consideră responsabili pentru ratarea unor proiecte majore de investiții, considerând că „demisia dumneavoastră ar fi un bun început!”.