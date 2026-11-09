Senatorul AUR Virgiliu Vlăescu îi cere premierului Niculescu să spună ce soluții are pentru creșterea nivelului de trai al românilor

Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, i-a solicitat premierului Luca Niculescu să anunțe public ce soluții are pentru creșterea puterii de cumpărare a românilor și a nivelului de trai. Virgiliu Vlăescu i-a transmis o interpelare lui Luca Niculescu prin care subliniază că, potrivit Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), pentru anul 2026 se estimează o contracţie economică de 0,4%, ceea ce reprezintă o revizuire în scădere cu 0,5 puncte procentuale.

„Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au generat un nou şoc pe pieţele internaționale ale produselor energetice, cu efecte asupra preţurilor combustibililor şi asupra costurilor de producţie şi transport al bunurilor.

Întrebarea care se pune este cum sunt pregătite economiile lumii pentru această situație”, a spus Vlăescu, care a dat ca exemplu Japonia și SUA, țări în care au fost luate măsuri clare pentru a contracara criza energetică și majorarea prețurilor la combustibili.

„În acest context, suprataxarea generată de Guvernul Bolojan a mărit inflația la 10%, a închis numeroase afaceri, a afectat competitivitatea afacerilor existente și a redus puterea de cumpărare a populației la un minim istoric. Reducerea PIB este de 0,6%. Scăderea cea mai importantă este în industrie, cu 3,4%. Aceasta reflectă perspectiva menţinerii unei cereri interne modeste, în condiţiile în care costurile ridicate ale energiei şi ale consumurilor intermediare continuă să afecteze activitatea unor ramuri industriale”, a completat senatorul AUR de Suceava.

El a adăugat că în sectorul serviciilor scăderea este de 1,9%, iar actualul scenariu menţine o evoluţie negativă a consumului privat, pentru care s-a estimat o reducere de 1,6% în anul 2026. „Persistenţa unei inflaţii ridicate a continuat să afecteze veniturile reale ale populaţiei. Reducerea câştigului salarial real şi comportamentul prudent al consumatorilor au determinat diminuarea cererii pentru bunuri nealimentare şi servicii, cu efecte asupra comerţului şi activităţilor productive dependente de piaţa internă. În acelaşi timp, cheltuielile ridicate pentru produsele energetice şi alte bunuri de strictă necesitate au diminuat resursele disponibile pentru celelalte categorii de consum”, a mai afirmat Virgiliu Vlăescu.

El a mai arătat că cifrele nu sunt îmbucurătoare pentru România nici în ceea ce privește deficitul contului curent al balanţei de plăţi și nici în privința ratei șomajului, toate în concordanţă cu perspectivele din ce în ce mai puţin favorabile ale activităţii economice şi ale cererii de forţă de muncă.