Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, atrage atenția că România este din nou sancționată de Comisia Europeană

Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, i-a transmis o interpelare premierului Ilie Bolojan, prin care îi atrage atenția acestuia că România este din nou sancționată de Comisia Europeană

Virgiliu Vlăescu a spus că în momentul de față Comisia Europeană a deschis opt noi proceduri de infringement împotriva României, pentru netranspunerea în legislația națională a normelor UE privind energia, poluarea industrială, comerțul, controlul substanțelor psihoactive, combaterea spălării banilor și a traficului de persoane. „Termenul limită pentru transpunerea acestor directive a expirat recent. România și celelalte state UE notificate acum au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. Comisia poate decide să treacă la următoarele etape ale procedurii de infringement – emiterea de avize motivate și acționarea statului în judecată la Curtea Europeană de Justiție”, a spus Virgiliu Vlăescu.

El a arătat că în ceea ce privește energia electrică, România se află printre cele 18 state membre care nu au notificat transpunerea completă a unor prevederi din Directiva (UE) 2024/1711 privind proiectarea pieței de energie electrică. „Normele vizează, între altele, dreptul consumatorilor de a-și alege și schimba furnizorul și dreptul la partajarea energiei. Termenul pentru notificarea transpunerii acestor prevederi a fost 17 iulie 2026”, a spus Vlăescu. El a adăugat că România se află, de asemenea, printre cele 26 de state membre cărora Comisia le-a transmis scrisori de punere în întârziere pentru netranspunerea completă a Directivei (UE) 2024/1788 privind piața gazelor și infrastructura dedicată hidrogenului, iar termenul de transpunere a fost 5 august 2026. Senatorul AUR de Suceava a mai spus că un alt dosar vizează Directiva privind combaterea spălării banilor. „Comisia a cerut României și altor state membre să comunice integral măsurile naționale de transpunere a anumitor prevederi ale Directivei (UE) 2024/1640, inclusiv cele referitoare la accesul la registrele beneficiarilor reali”, a precizat Vlăescu, care a adăugat că acestea sunt câteva dintre procedurile Comisiei Europeane.

În interpelarea sa, senatorul Virgiliu Vlăescu critică lipsa unei poziții publice a Guvernului cu privire la aceste probleme și îi solicită premierului interimar un răspuns cu privire la modul în care România își exercită rolul în procesul de stabilire și implementare a normelor europene.

„Mai grav, domnule prim-ministru interimar, este că nu ați avut o opinie față de aceste problematici”, afirmă Vlăescu, care vrea să afle de la premierul interimar Ilie Bolojan când va avea România un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă stabilirea și implementarea normelor europene.