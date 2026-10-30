Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, atrage atenția că economia din România se deteriorează, iar investițiile private sunt blocate. Într-o interpelare transmisă premierului României, Luca Niculescu, senatorul Virgiliu Vlăescu spune că așteptările inflaționiste ale analiștilor financiar-bancari au crescut puternic în ultimele luni, în timp ce percepțiile consumatorilor privind evoluția prețurilor s-au deteriorat din nou, potrivit minutei ședinței Consiliului de Administrație al BNR din 8 octombrie, în care BNR a păstrat dobânda-cheie la 6,50%.

„BNR a semnalat după ședința din 8 octombrie o revizuire negativă a prognozei de inflație pe termen scurt, adică o inflație mai mare la final de 2026 decât estima în august. Acum, banca centrală explică faptul că înrăutățirea perspectivei vine în principal din scumpirea combustibililor și energiei, creșterea cotațiilor altor materii prime, inclusiv agroalimentare, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, precum și din evoluția cursului de schimb al leului, care s-a depreciat puternic în luna septembrie și va scumpi importurile. Cu alte cuvinte, inflația va crește întrucât dinamica anuală a prețurilor de producție din industrie pentru bunurile de consum arată așteptări inflaționiste pe termen scurt, care s-au amplificat la nivelul consumatorilor”, a spus Virgiliu Vlăescu.

El a adăugat că în ceea ce privește evoluțiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date și analize, rata anuală a inflației se va plasa pe o traiectorie ascendentă până la finele anului curent. „S-a observat că relativa înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației are ca determinanți șocuri pe partea ofertei, cu precădere scumpirea combustibililor și energiei și creșterea cotațiilor altor materii prime, inclusiv agroalimentare, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, precum și a evoluției cursului de schimb al leului”, a explicat Vlăescu.

El a mai spus că importurile au crescut mai mult ca exporturile iar deficitul balanței comerciale și deficitul de cont curent arată o prăbușire a investițiilor private în trimestrul trei al anului 2026. „S-a sesizat că perspectiva se asociază cu o deteriorare a evoluției economiei în trimestrul trei din 2026 în raport cu aceeași perioadă a anului trecut, ce poate fi atribuită prioritar ritmului formării brute de capital fix, conform indicatorilor cu frecvență ridicată disponibili. Pe acest fond, deficitul balanței comerciale și-a accelerat ușor creșterea anuală în prima lună a trimestrului trei, iar deficitul de cont curent și-a mărit considerabil variația anuală în raport cu trimestrul anterior, în condițiile deteriorării severe a balanțelor veniturilor”, a declarat senatorul AUR.

În final, Virgiliu Vlăescu i-a solicitat premierului Luca Niculescu să spună dacă are în vedere o reducere a impozitării, în condițiile în care investițiile private sunt blocate, iar economia din România se deteriorează.