Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, a adresat o interpelare premierului Luca Niculescu prin care solicită explicații cu privire la pierderile înregistrate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și la abandonarea sau eliminarea unor proiecte majore de investiții. Virgiliu Vlăescu spune că din primele comunicări venite de la Comisia Europeană, pierderile din PNRR raportate la ultima tranșă sunt de circa 3,4 miliarde de euro, la aproximativ jumătate din suma care a rămas să fie acceptată la plată.

„România mai are de încasat 6,43 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Această sumă este împărțită între cererile de plată 5 și 6. Conform datelor comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, România riscă să piardă sau să aibă suspendate aproximativ 3,4 miliarde de euro”, a spus Vlăescu.

El a adăugat că din cele 29,2 miliarde de euro anunțate inițial, alocarea României a fost redusă la 20,1 miliarde de euro în urma renegocierilor cu Comisia Europeană și a renunțării la o parte din împrumuturi.

Senatorul AUR de Suceava mai precizează că România a primit până acum 13,27 miliarde de euro, din care 8,95 miliarde de euro în granturi și 4,32 miliarde în împrumuturi.

„Din restul rămas de 6,4 miliarde de euro, estimările arată că România va mai încasa în jur de 3 miliarde de euro până la închiderea programului, restul fiind pierdut sau sume suspendate. Comisia Europeană evaluează cererea de plată numărul 5, în valoare de aproape 2,1 miliarde de euro, și cererea de plată numărul 6, finală, în valoare de circa 4,35 miliarde de euro. Trebuie spus că România a ratat sau a eliminat din finanțare peste 1.600 de proiecte în valoare de aproximativ 4–7 miliarde de euro. Aceste nerealizări se împart în investiții mari scoase din PNRR și așa-zise reforme-cheie neîndeplinite care atrag penalizări financiare”, a explicat Virgiliu Vlăescu.

El a mai adăugat că pe lângă infrastructura de irigații care nu a putut să aibă un proiect performant, proiectul de achiziție a ramelor feroviare ecologice a fost abandonat în PNRR, precum și cele 20 de trenuri electrice InterRegio. De asemenea, senatorul AUR a mai afirmat că segmente întregi din autostrăzile A7 și A8 au fost abandonate, construcția mai multor spitale noi a fost scoasă din PNRR, la fel cum s-a întâmplat și cu apărarea împotriva inundațiilor.

„Agenția Apele Române a reușit să finalizeze la termen doar barajul Leșu și proiectul Sălard. Mai mult, înlocuirea capacităților pe cărbune și modernizarea sistemelor de termoficare sunt alte ținte nerealizate prin PNRR”, a atras atenția senatorul AUR. În final, acesta i-a solicitat premierului Luca Niculescu să spună cine răspunde pentru ratarea marilor proiecte de investiții ale României.