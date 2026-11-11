Senatoarea de Suceava Rodica Cușnir s-a afiliat grupului parlamentar PSD din Senat

Senatoarea de Suceava Rodica Cușnir și-a anunțat astăzi, în plenul Senatului, afilierea la grupul parlamentar al Partidului Social Democrat (PSD) din Camera superioară a Parlamentului. La ultimele alegeri parlamentare, Rodica Cușnir a fost aleasă în Senat din partea SOS România.

„Am anunțat că mă afiliez de astăzi grupului parlamentar PSD din Senat. La ora actuală apreciez că îmi pot duce mandatul până la capăt în această formulă”, a declarat Rodica Cușnir. Senatoarea de Suceava a ținut să precizeze că decizia vizează exclusiv afilierea la grupul parlamentar social-democrat și nu presupune înscrierea în PSD.

În ceea ce privește formațiunea pe listele căreia a fost aleasă, SOS România, Rodica Cușnir a declarat că a fost exclusă din acest partid la data de 19 iunie 2025, când i-a fost retras și sprijinul politic. Cușnir spune că nu ea și-a prezentat demisia din SOS și că până în prezent, nu a primit o decizie oficială în acest sens din partea partidului cu privire la excludere.

După retragerea sprijinului politic și excluderea anunțată, aceasta a activat în Senat în calitate de senator independent.

Rodica Cușnir este la primul mandat de senator în Parlamentul României.

De precizat că PSD Suceava este reprezentat în Parlament de deputații Eugen Bejinariu și Mirela Adomnicăi, precum și de senatorul Ioan Stan.

În ceea ce privește SOS România, la alegerile parlamentare din 2024 această formațiune politică a obținut doi deputați, Alexandru Băișanu și Ioan Lăzăroi și un senator Rodica Cușnir. În momentul de față doar Ioan Lăzăroi mai este deputat SOS România, Alexandru Băișanu fiind acum la PUSL, în timp ce Rodica Cușnir s-a afiliat grupului PSD din Senat.