Inspectorul-șef al Poliției județene Suceava, ofițerul Vasile Florin Constantin Poenari, va fi avansat la gradul profesional de chestor de poliție, începând cu data de 1 decembrie 2026. Avansarea la un astfel de grad vine la o vârstă la care ofițerul este încă tânăr, având 44 de ani.

Comisarul-șef Florin Poenari a câștigat prin concurs funcția de șef al IPJ Suceava exact acum un an de zile, în noiembrie 2025, însă a condus instituția cu mai mulți ani înainte, prin mandate pe diferite perioade de timp.

La începutul carierei, a fost ofițer de cercetări penale și poliție rutieră la Poliția orașului Gura Humorului și Poliția municipiului Suceava – IPJ Suceava, apoi ofițer la Biroul Control Intern din cadrul IPJ Suceava.

În 2010, Florin Poenari era împuternicit la comanda Poliției municipiului Suceava. Era un record la vremea respectivă, un ofițer-șef al Poliției municipiului Suceava la numai 28 de ani.

Din 2019, Poenari a intrat la comanda Poliţiei județene, inițial ca împuternicit adjunct al șefului IPJ Suceava, pe linie de ordine publică și poliție rutieră.

Prefectura Suceava i-a transmis felicitări șefului Poliției Suceava:

”Apreciem activitatea desfășurată până în prezent, profesionalismul și implicarea în îndeplinirea misiunilor care contribuie la siguranța comunității și la consolidarea încrederii în instituțiile statului.

Avem convingerea că această nouă etapă profesională va fi continuată cu aceeași rigoare, determinare și responsabilitate, iar experiența acumulată va reprezenta în continuare un reper în exercitarea atribuțiilor de conducere și în slujba interesului public.”