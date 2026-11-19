Șeful Gărzii de Mediu Suceava, Gheorghiță Mîndruță, va fi numit într-o funcție de secretar în cadrul Ministerului Mediului. Gheorghiță Mîndruță este propunerea Organizației Județene Suceava a PSD pentru a prelua această funcție și urmează să fie numit în conducerea Ministerului Mediului în una dintre ședințele viitoare ale Guvernului.

Mîndruță a fost senator de Suceava în mandatul 2020-2024. El a fost ales inițial din partea USR, după care a luat decizia să se înscrie în PSD. Gheorghiță Mîndruță este din Fălticeni și este cadru militar în rezervă. Anterior activității politice, în perioada 1990-2000 el a participat la misiunea SFOR 9 din Bosnia-Herțegovina, sub mandat NATO. De asemenea, Gheorghiță Mîndruță a fost și angajat al Organizației Națiunilor Unite, participând la misiuni în țări precum Libia, Sudan, Sudanul de Sud și Afganistan.