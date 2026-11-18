Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea variantei provizorii de circulație aferente proiectului de realizare a unui nou pod peste râul Siret, pe DN 29A, între localitățile Zvoriștea, județul Suceava, și Vârfu Câmpului, județul Botoșani. Potrivit șefului DRDP Iași, Mugurel Laicu, lucrările vor începe luni, 23 noiembrie, și sunt estimate să dureze aproximativ trei luni.

În anunțul său, Mugurel Laicu a mulțumit autorităților județene pentru colaborarea în derularea proiectului, nominalizându-l pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și pe senatorul Doina Federovici, pentru sprijinul acordat în identificarea și deblocarea finanțării. Șeful DRDP Iași a explicat că proiectul a fost întârziat mai mulți ani din cauza procedurilor administrative și a obținerii avizelor necesare, respectiv cele de mediu, de gospodărire a apelor și autorizația principală de construire emisă de Ministerul Transporturilor. Autorizația pentru podul nou a fost obținută abia la începutul lunii iulie 2026.

„CJ Botoșani și CJ Suceava au avut de emis autorizațiile de construire doar pentru varianta provizorie (podul temporar din aval pentru care am dat ordinul de începere), aflată la limita celor două județe. Desigur, au existat și anumite blocaje de ordin birocratic și administrativ, independente de voința CNAIR- DRDP, ca derulatori ai proiectului. Spre exemplu, Consiliul Județean Botoșani avea lucrări suprapuse cu investițiile locale de pe malul botoșănean, în zona Vârfu Câmpului, un motiv tehnic care a dus la tergiversarea avizării variantei provizorii. Astfel, pe malul botoșănean CJ Botoșani a avut proiecte de investiții aflate în derulare sau în curs de recepție, inclusiv lucrări la infrastructura de utilități, apă-canal și rutieră, drumuri locale”, a arătat Mugurel Laicu.

Mugurel Laicu: Să-i dăm, așadar, <Cezarului ce este al Cezarului> și nu să facem invers atunci când ne asumăm meritele pe proiectele de investiții rutiere mari

Șeful DRDP Iași a spus că pentru a putea emite certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru podul provizoriu, proiectantul a trebuit să modifice și să coreleze soluțiile tehnice cu noile condiții impuse de Consiliul Județean Botoșani, astfel încât traseul să nu afecteze investițiile deja realizate deși traseul DRDP era cunoscut din faza de studiu de fezabilitate. „Ca observație, pe malul sucevean lucrurile s-au mișcat cu maximă rapiditate, motiv pentru care îi mulțumesc încă o dată domnului președinte al CJ Suceava, Gheorghe Șoldan , care a rezolvat toate problemele ce țineau de Consiliul Județean într-un timp foarte scurt. Să-i dăm, așadar, <Cezarului ce este al Cezarului> și nu să facem invers atunci când ne asumăm meritele pe proiectele de investiții rutiere mari”, a transmis șeful DRDP Iași.

El a arătat că varianta provizorie va asigura desfășurarea circulației pe perioada în care podul existent va fi dezafectat și va fi construită noua structură. După finalizarea lucrărilor și deschiderea circulației pe podul temporar, va putea începe demolarea podului actual și execuția celui nou.

Proiectul are o valoare de 43,562 milioane de lei, fără TVA, și prevede construirea unui pod cu cinci deschideri și o lungime totală de 173 de metri. Suprastructura va fi realizată din grinzi prefabricate precomprimate, iar infrastructura din beton armat.

Noul pod va avea o lățime totală de 11,50 metri, din care 7,80 metri vor reprezenta partea carosabilă, iar trotuarele vor avea câte 1,60 metri.

În ceea ce privește varianta provizorie, aceasta va avea o lungime totală de 369,72 metri. Podul temporar propriu-zis va măsura 94,20 metri, diferența fiind reprezentată de rampele de racordare.