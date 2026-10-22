Momente solemne în dimineața zilei de joi, 22 octombrie, la Broșteni, acolo unde sediul reabilitat al primăriei a fost sfințit de un sobor de preoți.

Este vorba de o investiție de 1.615.000 de lei, din care 645.000 de lei au reprezentat cheltuieli eligibile prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Lucrările au durat 12 luni și au avut ca obiect creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice.

Sediul reabilitat al Primăriei Broșteni a fost sfințit joi dimineață

”Aceste lucrări erau extrem de importante și urgente pentru că vorbim de clădire construită în anul 1892.

Modernizarea instituției în care ne desfășurăm activitatea a ajuns la final, iar slujba de joi a reprezentat un prilej de rugăciune, recunoștință și binecuvântare.

Ne dorim ca Primăria să fie în continuare un loc în care să domnească pacea, înțelepciunea, respectul reciproc și buna înțelegere, iar activitatea noastră să se desfășoare cu responsabilitate și devotament în slujba cetățenilor orașului Broșteni.

Iar modernizarea sediului primăriei este doar o etapă în procesul nostru de a oferi condiții dintre cele mai bune de trai pentru un număr cât mai mare de cetățeni din Broșteni, inclusiv în instituțiile publice a căror activitate o gestionăm”, a arătat Alexandru Hurjui, primarul orașului Broșteni.