Ședința Consiliului Local Suceava, blocată în interpretări juridice și tensiuni politice

Consiliul Local Suceava a devenit scena unor dispute administrative aprinse în dimineața zilei de 19 octombrie a.c., transformând procedura de convocare în ceartă juridică între o parte dintre aleșii locali și aparatul tehnic al primăriei. Motivul scandalului îl reprezintă continuarea unei ședințe extraordinare după ce unul dintre cei opt inițiatori ai convocării ședinței extraordinare s-a retras, lăsând deliberările într-un blocaj de interpretare a Codului Administrativ.

Președinta de ședință, Mihaela-Adelina Paiu, care este unul dintre semnatari, și secretarul general al municipiului Suceava, Alexandru Moldovan, sunt în dezacord pe această temă. În timp ce tabăra politică a cerut continuarea dezbaterilor, reprezentantul legal al instituției a afirmat că acțiunea a rămas fără obiect.

Convocarea oficială a fost înregistrată pe data de 14 octombrie a.c., în baza unei cereri asumate de un grup de consilieri locali care reprezentau pragul legal de cel puțin o treime din numărul aleșilor în funcție. Ordinea de zi propusă conținea puncte extrem de sensibile pentru configurarea puterii locale și administrarea orașului, printre care: desemnarea înlocuitorului de drept al primarului municipiului Suceava, Vasile Rîmbu – proiect inițiat de consilierul local Lucian Harșovschi; desemnarea reprezentanților municipiului în AGA a societății ACET – inițiatori Beniamin Atodiresei și Radu Bores; modificarea regulamentului serviciului de parcare cu plată în municipiu și restituirea unor sume achitate pentru locurile rezervate. Grupul de consilieri care a semnat documentul de convocare a fost format din Beniamin Atodiresei, Adelina Paiu, Paul Turcoman, Mihai Crăciun, Radu Bores, Ilie Cristian Timoficiuc, Daniel Ungurian și Lucian Harșovschi.

Situația a explodat în momentul în care unul dintre inițiatori a decis să își retragă susținerea, punând sub semnul întrebării validitatea întrunirii. Mihaela-Adelina Paiu, în calitatea sa de președintă de ședință, a susținut că, odată ce convocarea a fost legal înregistrată, emisă și transmisă oficial către aleși, ședința trebuie să își urmeze cursul firesc. Din punctul de vedere al celor care au convocat întrunirea și susțin continuarea ședinței, retragerea ulterioară a unui semnatar nu poate anula automat un mecanism administrativ deja declanșat, iar plenul reunit are obligația de a dezbate proiectele înscrise pe ordinea de zi.

De cealaltă parte a baricadei, secretarul general Gheorghe Alexandru Moldovan a spus stop demersului. Acesta a invocat argumentul potrivit căruia, prin retragerea semnăturii, numărul legal de inițiatori a scăzut sub limita minimă impusă de Codul Administrativ. În interpretarea sa juridică, din moment ce fundamentul legal al convocării extraordinare, respectiv voința a cel puțin o treime din consilieri, s-a dizolvat, procedura a rămas fără obiect, iar orice hotărâre adoptată în aceste condiții ar fi lovită de ilegalitate. Acest nou episod arată încă o dată fracturile din interiorul deliberativului sucevean, unde configurarea majorităților și negocierile din culise tensionează dezbaterile. La ședința extraordinară sunt prezenți 12 dintre cei 23 de consilieri aleși.