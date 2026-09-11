Sectorul lactate al Pieței Mari din Suceava rămâne deocamdată închis. Un nou control sanitar-veterinar nu aduce concluzii favorabile

O echipă de inspecție și control a Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava s-a deplasat vineri în Piața Mare a Sucevei, pentru a verifica dacă s-au remediat neregulile care au dus la sistarea activității de comerț din hala de brânzeturi, concomitent cu aplicarea a două amenzi în cuantum de 22.000 de lei.

Concluzia controlului nu este însă prea favorabilă Administrației Piețelor.

Sectorul brânzeturi din piață rămâne închis, cel puțin până luni. Asta pentru că inspecția detaliată a dus la descoperirea altor probleme pe linie de igienă, care trebuie remediate.

Administrația Piețelor și-a asumat procesul verbal de sancționare și a achitat amenda de 5.500 de lei, care reprezintă jumătate din minimul prevăzut de legislație pentru abaterile constatate.

În ultimele 48 de ore au fost realizate și acțiuni repetate de dezinsecție împotriva gândacilor.

Hala de brânzeturi și hala mare au fost igienizate și s-au eliberat mai multe spații care, din cauza depozitării de multă vreme a unor mărfuri, ar fi favorizat înmulțirea gândacilor.

Într-un comunicat de presă, DSVSA Suceava a transmis ce probleme împiedică deocamdată reluarea activității cu mărfuri alimentare cu regim mai delicat.

Echipa de control a constatat că spațiile destinate comercializării produselor de origine nonanimală (legume, fructe) erau neigienizate, și că gunoiul nu era depozitat în spațiile special amenajate (containere).

Totodată, s-a identificat în continuare prezența gândacilor.

”De asemenea, în spațiul destinat comercializării produselor lactate (hala de lactate) – vitrinele frigorifice nu erau funcționale (defecte), neasigurându-se temperatura optimă de păstrare (refrigerare), iar pardoseala era neigienizată, cu prezență de insecte”, se arată în comunicat.

În data de 10 septembrie, joi, Administrația Piețelor Suceava S.A. a notificat DSVSA cu privire la măsurile de igienizare luate, plus de dezinsecție, și a solicitat verificarea remedierii deficiențelor în vederea deschiderii obiectivului.

Conform Procesului-verbal de constatare nr. 34462/11.09.2026 s-a constatat faptul că deficiențele care au dus la suspendarea activității pieței agroalimentare nu au fost remediate, ocazie cu care s-au stabilit noi termene de remediere.

Ulterior remedierii aspectelor constatate în procesul verbal, Administrația Piețelor Suceava SA va înainta o nouă solicitare de redeschidere a obiectivului, la DSVSA Suceava.

Instituția de control transmite că este alături de agenții economici cu activitate în domeniul alimentar, dar sancționează orice abatere de la normele sanitar-veterinare privind siguranța alimentelor, acționând necondiționat în sprijinul consumatorului final.

De subliniat că și hala mare, de legume, avea dispoziție de închidere din partea DSVSA Suceava, însă până la urmă aceasta a rămas deschisă.